Mùa đông ở International Falls rất dài, với nhiệt độ trung bình cả năm là -3,3 độ C. Trong tháng 1, nhiệt độ thường dao động ở con số -16 độ C. Một năm có 365 ngày thì có tới gần 100 ngày người ta đo được nhiệt độ ban đêm ở thành phố này xuống mức 0 độ C.