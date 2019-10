Vào những ngày đông 24h không có ánh mặt trời, đường băng cũng không có đèn, phi công được huấn luyện để hạ cánh ở sân bay Nam Cực.

Nằm cách thành phố Christchurch (New Zealand) hơn 4.000 km trên bờ biển đảo Ross là khu định cư lớn nhất ở Nam Cực, trạm McMurdo. Đây là cơ sở chính cho Chương trình Nam Cực của Mỹ với hơn 1.000 người sinh sống vào mùa hè. Nơi này chỉ còn khoảng 250 người sinh sống vào mùa đông, do nhiệt độ có thể xuống thấp -50 độ C.

Ngoài thời tiết khắc nghiệt hay vị trí xa xôi hẻo lánh, những người sống tại McMurdo có một mối quan tâm khác: tới đó bằng cách nào. Một phương tiện cổ điển và chậm hơn, là tàu thuỷ. Nhanh nhất là máy bay, với ba đường băng trên tuyết trắng.

Máy bay hạ cánh trên sân bay McMurdo. Ảnh: USAF.

Lớp băng bạn nhìn thấy không hề giống một sân trượt băng hay mặt hồ đông cứng vào một ngày mùa đông. Đường băng này thực ra là "băng trắng" - một lớp tuyết nén cực chặt dày 7 - 10 cm. Dưới thời tiết khó đoán của Nam Cực, trải nghiệm những đường băng trơn trượt này không phải phần đáng ngại nhất trên chuyến bay. Những tàu bay phù hợp để hạ cánh trong điều kiện này phải có thiết bị hạ cánh với khả năng trượt tuyết. Một số thậm chí còn có "máy bay hỗ trợ cất cánh" để giúp chúng bay lên không trung nếu thời tiết đặc biệt khắc nghiệt.

Đường băng trắng hoà với cảnh vật xung quanh. Ảnh: Alamy.

Vào những ngày mùa đông 24h không có ánh mặt trời, đường băng cũng không có đèn, phi công được huấn luyện để hạ cánh ngay cả khi không thấy đường băng trong một trận bão tuyết. Tệ hơn, phi công sẽ phải quay đầu về Christchurch, và đợi cho đến khi điều kiện cải thiện trước khi cố gắng hạ cánh một lần nữa xuống đường băng trơn trượt kia.

Hiện trạm McMurdo hạn chế khách du lịch, chỉ những người tới đây với mục đích nghiên cứu khoa học mới được chấp thuận. Bạn có thể thử vận may khi đăng ký làm tình nguyện viên, thực tập sinh hoặc ứng tuyển trở thành nhân viên hỗ trợ căn cứ cho các bộ phận cứu hoả, nhà bếp... Những chuyến bay từ New Zealand tới đây quanh năm, dùng máy bay quân sự, tàu phá băng và tàu cung ứng nhu yếu phẩm vào mùa hè. Ngoài trạm McMurdo, du khách có thể khám phá nhiều nơi thú vị khác tại Nam Cực. Tháng 11 và 12 - thời điểm dễ chịu nhất trong năm ở vùng đất băng giá với nhiệt độ cao nhất lên tới -16 độ C. Tour khởi hành từ Việt Nam có giá hơn 300 triệu đồng.

