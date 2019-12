Nhiệt độ lạnh nhất vào mùa đông ở đây có thể xuống dưới âm 30 độ C, tuy nhiên các căn phòng đều trang bị những tấm kính hai lớp làm nóng và cách nhiệt tốt, tạo ra môi trường dễ chịu khoảng 22 độ C bên trong, chênh lệch đến 52 độ C so với bên ngoài.