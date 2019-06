Tại hợp lưu trên sông Amazon, một nửa dòng nước màu cà phê sữa kiểu Pháp, trong khi nửa còn lại tối đặc như trà đen.

Nhiều du khách đổ về Encontro das Águas ở phía đông thành phố Manaus, thủ phủ bang Amazonas, Brazil. Đây là một hợp lưu trải dài 6 km, nơi hai dòng sông Rio Negro và Rio Solimões giao nhau nhưng nước không hòa lẫn.

Tour du lịch đưa khách tham quan hợp lưu Encontro das Águas. Ảnh: Tours in Manaus.

Robert Meade, chuyên gia từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, nhận định về Encontro das Águas: "Xét về lượng nước, những gì chúng ta đang thấy ở đây là một lượng nước lớn hơn ít nhất hàng chục lần so với tổng lượng nước chảy xuống thác Niagara, Iguassu và Victoria".

Được biết đến như một sông nước trắng dài khoảng 1600 km, Rio Solimões tạo thành nửa dòng hợp lưu sáng màu cà phê sữa kiểu Pháp, nhờ lớp trầm tích chảy xuống từ dãy núi Andes, gồm cát, bùn và phù sa.

Nửa còn lại của hợp lưu là Rio Negro như một dòng sông trà đen, do cây rừng mục rữa nhuộm tối màu nước. Dù nước đen như mực, đây lại là một trong những dòng sông tự nhiên trong sạch nhất thế giới theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Do thượng nguồn từ những ngọn đồi và rừng rậm ở Colombia, Rio Negro có ít trầm tích trong dòng chảy. Vào những ngày nắng ráo, tầm nhìn dưới dòng nước đen có thể xa tới 9 m.

Dòng nước lạnh, đặc và chảy nhanh hơn của Rio Solimões và vùng nước ấm, chảy chậm hơn của dòng Rio Negro tạo thành một ranh giới có thể nhìn thấy rõ từ vệ tinh. Ảnh: Google Earth.

Khung cảnh dòng hợp lưu phân tách hai màu nước khiến nhiều người thích thú trước điều kỳ diệu của tạo hóa. Hai con sông gặp nhau và chảy cạnh nhau trong cùng một đoạn kênh dài vài kilomet trước khi trộn lẫn để trở thành hạ lưu sông Amazon.

Thực ra, hiện tượng này là do những khác biệt giữa hai dòng sông, về nhiệt độ, tốc độ chảy và khối lượng riêng của nước. Dòng Rio Negro chảy với vận tốc khoảng 2 km/h, nhiệt độ nước duy trì ở mức 28 độ C, trong khi đó dòng Rio Solimões chảy với vận tốc từ 4-6 km/h và nước ở khoảng 22 độ C.

Hai dòng nước tách biệt. Hiện tượng tương tự xảy ra tại hợp lưu sông Amazon và sông Tapajós gần thành phố Santarém, bang Pará (Brazil) và một số khu vực khác trên thế giới như Iquitos, Peru. Ảnh: LecomteB.

Du khách ghé thăm Manaus có thể mua tour nửa ngày khám phá hợp lưu Encontro das Águas cùng nhiều điểm đến khác như Tòa thị chính Manaus, chợ truyền thống và Nhà hát Opera Amazonas...

Theo lịch trình tour, du khách ngồi thuyền cao tốc đi dọc dòng sông Amazon để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú trên, khám phá làng nổi, và gặp cá heo nước ngọt nếu may mắn. Giá tour từ 130 USD một người.

Điều kỳ diệu của nơi hai dòng sông gặp nhau, nước không hòa lẫn Video: Rodrigo CL/YouTube.

Phạm Huyền (Theo Lonely Planet/NASA)