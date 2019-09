Chỉ cần đứng ở Four Corners, du khách có thể cùng lúc nhìn thấy 4 bang Colorado, New Mexico, Utah và Arizona.

Four Corners Area (vùng 4 góc) nằm ở 37 vĩ độ bắc và 109'3 kinh độ tây, thuộc công viên quốc gia Mesa Verde, trên cao nguyên Colorado khô cằn và môi trường khắc nghiệt. Tuy vậy, vị trí này lại là điểm du lịch, thu hút hàng triệu khách tới tham quan nhờ một điều độc đáo: biên giới của 4 bang Colorado, New Mexico, Utah và Arizona đều giao cắt tại đây. Điều đó có nghĩa là chỉ cần đứng ở vị trí này hay chỉ mất vài giây đi bộ, bạn có thể nhìn thấy, di chuyển sang các bang trên.

Đây cũng là nơi duy nhất trên nước Mỹ có vị trí địa lý độc đáo như vậy. Ảnh: Family Vacation critic.

Khu vực đặt Four Corners từng là một phần của Mexico cho đến năm 1848, khi cuộc chiến tranh Mexico-Mỹ kết thúc và mảnh đất này thuộc về nước Mỹ. Năm 1868, chính phủ nước này bắt đầu khảo sát các vùng lãnh thổ, đất đai với mục đích hình thành nên các bang. Ngày 4/1/1896, bang Colorado được hình thành, tiếp đến là Utah, New Mexico rồi đến Arizona. Sau đó chính quyền xây một đài tưởng niệm để đánh dấu điểm mà bốn bang cùng hội tụ, và Four Corners ra đời.

Trước đây, nhiều người vẫn luôn nghi ngờ về tính chính xác của Four Corners. Một số nhà khảo sát trắc địa đã chỉ ra rằng, đài kỷ niệm này đáng lẽ phải đặt ở một vị trí khác, cách đó hơn nửa cây số. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ phủ quyết và ranh giới ở nơi này vẫn được duy trì cho đến nay.

Giá vé để vào tham quan đài kỷ niệm là 5 USD (trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí). Ảnh: Tips of family trips.

Do nằm ở vị trí khô cằn, nơi đây không có điểm tham quan nào ngoài đài tưởng niệm. Du khách đổ xô đến đây chỉ để đứng lên vòng tròn bằng đồng đánh dấu điểm gặp nhau của bốn bang rồi chụp ảnh lưu niệm. Nếu bạn ghé thăm có thể thưởng thức thêm món bánh mì chiên của bộ lạc Navajo. Bạn có thể ăn không, hoặc kèm với mật ong, bột quế tẩm đường hoặc thịt bò băm. Du khách cũng có thể ghé qua trung tâm trưng bày sản phẩm, đồ thủ công, trang sức và thực phẩm của thổ dân Navajo để mua quà lưu niệm.

Bạn có thể tới đây bằng xe hơi, mất khoảng 45 phút nếu lái từ thành phố Cortez, bang Colorado, đi qua đường cao tốc U.S. Hwy. 160. Ngoài đài kỷ niệm, bạn có thể ghé thăm các địa điểm khác trong vườn quốc gia Mesa Verde, những ngôi nhà trong vách đá. Mesa Verde cũng là khu vực khảo cổ lớn nhất nước. Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm nơi đây là mùa xuân hoặc thu, khi tiết trời mát mẻ. Một số các điểm tham quan gần đó là công viên Valley of Fire State (bang Nevada), vườn quốc gia Zion và Bryce Canyon (bang Utah), khung cảnh tráng lệ trên cao tốc 12 (bang Utah)... Khách Việt sang Mỹ cần phải xin visa. Thời gian đợi xét duyệt visa là từ 15 ngày. Tại Việt Nam, nhiều hãng lữ hành bán tour đi Mỹ, thời gian 9 ngày 8 đêm với giá từ 50.000.000 đồng. 1 USD tương đương 23.000 đồng.

Anh Minh (Theo World Atlas)