Năm 2006, Australia sử dụng slogan quảng cáo du lịch: “So where the bloody hell are you?” (Vậy bạn đang ở nơi quái quỷ nào vậy?). Chiến dịch này bị cấm ở một số nước vì từ “bloody hell” mang ý nghĩa xúc phạm và nhiều người nhại lại thành các phiên bản khác nhau. Nó đã thành công về mặt tiếp cận đến công chúng nhưng lại không thành công trong việc lôi kéo khách du lịch tới Australia. Ảnh: Inspiration Room.