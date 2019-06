Số lượng nhà cao tầng ở Hong Kong còn nhiều hơn tại New York, Mỹ.

Chủ quán Hong Kong dậy từ một giờ sáng để phục vụ khách / Núi Đại Mạo - nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh Hong Kong

Hong Kong trong ấn tượng của nhiều du khách là nơi có những tòa nhà chọc trời, "đất chật, người đông". Tuy nhiên, 40% diện tích nơi này là vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Đi bộ trên những con đường mòn đầy cây lá là một trải nghiệm cuối tuần được nhiều người yêu thích.

Đây là nơi sinh ra của hai diễn viên võ thuật nổi tiếng thế giới: Lý Tiểu Long (ảnh) và Thành Long. Ảnh: CBS News.

Theo truyền thuyết, một hoàng đế trẻ tuổi đến khu vực Cửu Long (9 con rồng) thấy 8 ngọn đồi, nên quyết định đặt tên cho nơi này là "Tám con rồng". Sau đó, một người hầu tâu rằng chính nhà vua cũng là một con rồng (trong văn hóa Trung Quốc, rồng tượng trưng cho vua), nên khu vực có tên như hiện nay.

Năm 2018, Hong Kong xếp thứ 6 trong danh sách những nơi có nhiều tỷ phú sinh sống nhất, với 67 người có tài sản hơn một tỷ USD.

Đặc khu hành chính này có 263 đảo. Du khách có thể đến một số đảo bằng phà, nhưng nhiều nơi không có người ở và không thể ghé thăm.

Hong Kong có nhiều tòa nhà chọc trời, nhưng điều này vẫn không giải quyết được tình trạng "đất chật người đông" ở đây. Nhiều người dân phải sống trong các ngôi nhà chật chội, với diện tích chỉ vài mét vuông. Ảnh: Pretraveller.

Hong Kong là một trong những nơi có số lượng tòa nhà chọc trời nhiều nhất thế giới, với hơn 7.000 tòa cao hơn 14 tầng (thành phố New York ở Mỹ chỉ có gần nửa con số này).

Nhiều tòa nhà chọc trời không có tầng 4. Theo quan niệm của người dân, số 4 phát âm gần giống với chữ "tử", mang ý nghĩa chết chóc. Do vậy, mọi người coi đây là số không may mắn và thường bỏ qua nó. Ngược lại, số 8 được coi là may mắn.

Bạn sẽ được ngắm toàn cảnh Hong Kong khi đứng trên đỉnh núi Victoria. Ảnh: Klook.

Núi Victoria (The Peak) là một trong những điểm du lịch nổi tiếng. Đứng trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Nhiều người cho rằng không đến ngọn núi này coi như chưa đến Hong Kong. Cách đến đây nhanh nhất là đi xe điện Peak Tram. Xây dựng vào năm 1888, đây là hệ thống xe điện đầu tiên tại châu Á.

Hong Kong là một trong những nơi có số lượng nhà hàng, quán cà phê nhiều nhất thế giới, tính theo bình quân đầu người. Điều này mang đến cho người dân và khách du lịch cơ hội nếm nhiều món ngon khác nhau. Dim sum, món nổi tiếng thế giới và được nhiều du khách yêu thích có nguồn gốc từ đây.

Đất đai, bất động sản ở Hong Kong rất đắt đỏ. Đó cũng là lý do tại nghĩa trang công cộng, các ngôi mộ sẽ bị khai quật 6 năm một lần để lấy chỗ cho người khác. Giá mỗi chỗ chôn cất khoảng 83.000 USD. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn bị từ chối vì không có chỗ trống.

Anh Minh (Theo Expatliving, Factlife)