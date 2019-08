Cho chim bồ câu ăn, truy cập vào wifi người khác là một số hành động tưởng như bình thường cũng có thể khiến du khách bị phạt tại Singapore.

Hiểu biết về luật pháp ở các quốc gia có thể giúp du khách tránh khỏi rắc rối và hình phạt không đáng có. Dưới đây là những điều cấm mà bạn nên nhớ khi đến thăm đảo quốc sư tử Singapore.

Bán kẹo cao su

Lệnh cấm bán kẹo cao su là một trong những điều luật nhằm đảm bảo sự sạch sẽ của quốc đảo. Theo Culture Trip, mức phạt cho việc buôn bán kẹo cao su ở đây có thể lên tới 100.000 SGD (1,6 tỷ đồng) hoặc 2 năm tù. Tuy nhiên, chính phủ vẫn cho phép lưu hành và sử dụng một số loại kẹo y tế.

Người nhả và dính bã kẹo sai nơi quy định có thể bị phạt tới 1.000 SGD (16,7 triệu đồng). Ảnh: We Check-in.

Kết nối vào wifi của người khác

Theo Business Insider, việc kết nối vào wifi của người khác mà chưa có sự cho phép bị coi là một hành vi phạm luật. Du khách có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 USD hoặc 3 năm tù cho hành động tưởng như bình thường này.

Mang sầu riêng lên phương tiện công cộng

Sầu riêng là loại trái cây hấp dẫn với nhiều người, nhưng cũng có thể gây ra sự phiền toái với những người khác. Vì vậy, chính phủ Singapore đã đưa ra lệnh cấm mang theo loại quả này khi đi trên xe buýt hoặc tàu điện.

Bắn pháo hoa giải trí

Pháo hoa là một hoạt động giải trí phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, việc tự do sử dụng pháo ở Singapore bị cấm năm 1970, sau vụ hỏa hoạn khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng. Ngày nay, quốc gia này chỉ biểu diễn pháo hoa trong mùa lễ hội. Du khách có thể tới đây vào ngày Quốc khánh Singapore 9/8 để chứng kiến màn biểu diễn hoành tráng và công phu này.

Bán đồ uống có cồn sau 22h

Cấm tụ tập sau 22 giờ ở Singapore giúp duy trì trật tự và đảm bảo an ninh nơi công cộng. Ảnh: The Finder.

Từ năm 2015, Singapore cấm buôn bán đồ uống có cồn ở nơi công cộng từ 22 giờ 30 đến 7 giờ sáng hôm sau. Điều luật này ra đời sau cuộc bạo loạn diễn ra ở đường Race Course Road do những người say rượu gây nên năm 2013. Trừ những nhà hàng có giấy xin phép, các nơi vi phạm quy định có thể bị phạt tới 10.000 SGD (167 triệu đồng).

Không xả nước sau khi đi vệ sinh

Xả nước nhà vệ sinh công cộng là một phép lịch sự tối thiểu ở các quốc gia. Tuy nhiên, Singapore đã có riêng một điều luật để nhắc nhở người dân và du khách về việc đơn giản này. Mức phạt cho hành vi không xả nước nhà vệ sinh công cộng có thể lên tới 150 SGD (2,5 triệu đồng).

Khỏa thân ở trong nhà

Khỏa thân đi lại nơi công cộng hay ở trong nhà mà không có sự che chắn đều bị coi là hành vi gây phiền toái. Nếu bị báo cáo trong tình trạng khỏa thân, du khách có thể bị phạt tới 2.000 SGD (33 triệu đồng) hoặc 3 tháng tù.

Cho chim bồ câu ăn và thả diều nơi công cộng

Ở Singapore, việc ném mẩu bánh mì thừa cho chim bồ câu hay cho chúng ăn có thể khiến du khách bị phạt 500 SGD (hơn 8 triệu đồng). Ngoài ra, người thả diều hay tổ chức trò chơi gây cản trở giao thông nơi công cộng sẽ bị phạt tới 5.000 SGD (83 triệu đồng).

Việc cho chim bồ câu ăn có thể dẫn đến mất vệ sinh môi trường và lây lan bệnh dịch. Ảnh: Business Insider.

Đi dạo qua đường

Đối với nhiều du khách, điều này có vẻ kỳ lạ nhưng đi dạo ở Singapore có thể khiến bạn bị phạt tiền hoặc tù. Tuy nhiên, luật chỉ áp dụng đối với những người đi ngoài vạch chỉ dẫn 50 m khi qua đường. Trong lần đầu, người vi phạm bị phạt 20 USD tại chỗ, có khi lên đến 1.000 USD hoặc 3 tháng tù. Mức phạt này sẽ tăng lên gấp đôi là 2.000 USD và 6 tháng tù trong lần vi phạm thứ 2.

