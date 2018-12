Điều 'không hoàn hảo' ở tượng khỏa thân đẹp nhất thế giới / Ba ngày đỏ mặt giữa thế giới khỏa thân ở Pháp

Chưa bao giờ Peter Schafer, một nhiếp ảnh gia Mỹ có ý tưởng về việc sẽ đến du lịch ở một nước nào đó và tìm kiếm gái mại dâm để mua vui. Khi quyết định đến cộng hòa Dominica, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ thực hiện một bộ ảnh cho dự án về mại dâm và cuộc đời của những cô gái bán hoa ở nơi này.

Ý tưởng về dự án được nhiếp ảnh gia lấy cảm hứng sau khi đọc xong cuốn sách của Denise Brennan, What's love got to do with it? (nói về vấn đề du lịch tình dục, những phụ nữ bán dâm và khách hàng của họ).

Tuy vậy, khi thực hiện dự án, Schafer nhận ra rằng cách chính xác nhất anh có thể hiểu được ngọn nguồn trong cuộc sống của những cô gái bán dâm chính là thâm nhập vào thực tế, biến mình trở thành một khách làng chơi thực sự.

Lần tiếp xúc với gái mại dâm gần đây nhất của Schafer cũng đã cách đây nhiều năm, ở Amsterdam, Hà Lan.

Với người phụ nữ bán hoa đầu tiên anh gặp ở Sosúa, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Puerto Plata, Dominica, Schafer cố gắng chỉ chụp ảnh và không quan hệ tình dục. Điều này theo lý giải của nhiếp ảnh gia Mỹ không hề liên quan đến vấn đề đạo đức hay nguyên tắc cá nhân. "Chỉ đơn giản là tôi không cảm nhận được sự quyến rũ từ cô ấy".

Tuy vậy, Schafer vẫn trả tiền như những vị khách mua dâm khác và người phụ nữ này đã đi theo anh để làm mẫu ảnh. Ảnh: Schafer.

Sau đó, Schafer bắt đầu giành nhiều thời gian trong vòng 6 tháng tiếp theo để thâm nhập vào nhà thổ, làm quen với những phụ nữ làm việc ở đó. Thời gian đầu, những cô gái chỉ giao tiếp xã giao với người khách phương Tây này, và anh cũng chỉ chụp được chân dung thường ngày của họ, nơi họ làm việc, sự chuyên nghiệp trong việc "phục vụ" khách hàng.

Qua thời gian, mối quan hệ cũng trở nên thân tình hơn và những phụ nữ này bắt đầu trải lòng nhiều hơn. Họ nói về cuộc sống riêng của mình, cách mà họ tới Sosúa cũng như việc hàng tuần gửi tiền về nhà để nuôi con, gia đình.

Nhiều phụ nữ làm việc trong nhà thổ để gửi tiền về nuôi sống gia đình. Ảnh: Schafer.

Gái bán dâm thường bị nhiều người kỳ thị và phải đối mặt với các thách thức về định kiến xã hội. Nhưng những phụ nữ ở Sosúa lại không phải đối mặt với sự ruồng bỏ đó. Ngược lại, họ có một vị trí nhất định bởi đang là một trong những món hời lớn đối với nền kinh tế địa phương vốn không dư giả nhiều.

Trong nhiều năm liền, Schafer không quan tâm nhiều đến việc hẹn hò hay có một mối quan hệ nghiêm túc với phụ nữ. Điều đó khiến anh thừa nhận rằng đời sống tình cảm của mình khá thiếu thốn trước khi dự án về gái mại dâm bắt đầu. Trong thời gian 6 tháng ở Sosúa, Schafer bắt đầu tìm thấy sự đam mê mới.

Người khách phương Tây bắt đầu thực sự thích một phụ nữ mà anh gặp thường xuyên ở đây. Khi gặp, họ cũng gọi tên thật của nhau chứ không sử dụng "nghệ danh". Sau đó, cả hai đã trở thành bạn bè của nhau.

Nhiều đứa trẻ được sinh ra ở Sosúa không biết cha mình là ai. Ảnh: Schafer.

Schafer đăng tải bài viết của mình tại thời điểm Tổ chức Ân xá quốc tế đang bỏ phiếu về vấn đề không trừng phạt những phụ nữ làm trong ngành công nghiệp tình dục, nhằm thúc đẩy quyền lợi của họ. Nhiều người phản đối đề nghị này của Tổ chức Ân xá thường có cái nhìn phiến diện về các cô gái bán dâm, coi họ là những nạn nhân và bất lực trước số phận, còn những người "bao" các cô gái này thường được định kiến là những gã lạm dụng, không có nhân phẩm tốt.

Schafer cũng không phủ nhận hoàn toàn điều đó, tuy nhiên anh cũng khẳng định đó chỉ là một phần. Và những cô gái bán dâm thực sự đáng được tôn trọng. Đôi khi, họ làm công việc này vì muốn có tiền để lo cho gia đình, con cái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.

