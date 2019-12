Tên trộm đã đột nhập vào nhà hàng ở Texas trong đêm, nấu một bữa ăn rồi mới rời đi.

Vụ trộm xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 14/12 tại nhà hàng Nam Cafe, số 110 phố Nagle, thành phố College Station, bang Texas. Tên trộm đã đột nhập và ở lại hai tiếng để nấu ăn và pha đồ uống. Trước khi rời đi, hắn trộm toàn bộ tiền trong tủ.

Phúc Nguyễn, chủ nhà hàng, 30 tuổi, cho biết ngoài tiền, tên trộm còn lấy thêm một số đồ dùng khác. "Thật bực bội khi nhìn thấy nhà hàng của mình bị đột nhập thế này", anh nói trên đài KBTX-TV. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy may mắn vì tình hình không quá tệ và tên trộm đã không gây hỏa hoạn trong bếp.

Điều may mắn tiếp theo là tên trộm không che mặt, do đó khi xem lại camera an ninh, chủ cửa hàng có thể thấy rõ kẻ đột nhập. Ông chủ cũng để lại lời nhắc nhở với tên trộm: "Chúng tôi biết đồ ăn của mình rất ngon, nhà hàng thì sạch sẽ. Đó là lý do anh cảm thấy thoải mái và ở lại chỗ chúng tôi hai tiếng. Anh nấu nướng, ăn uống, xả rác ra bếp và lấy số tiền chúng tôi vất vả kiếm được. Lần tới, hãy đến vào giờ mở cửa để chúng tôi có thể nấu cho bạn một bữa ăn thịnh soạn nhé".

Nhà hàng Việt ở Mỹ bị trộm ghé thăm Tên trộm đột nhập vào nhà hàng của anh Phúc Nguyễn ở Texas. Video: KTBX.

Chia sẻ với VnExpress, anh Phúc Nguyễn cho biết đây là lần đầu tiên nhà hàng bị trộm. Anh đã báo cảnh sát địa phương nhưng chưa tìm ra kẻ trộm. Khi chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân, ông chủ người Mỹ gốc Việt cũng nhận được nhiều lời chia sẻ từ khách hàng, bạn bè.

Nam Cafe là một nhà hàng chuyên bán đồ ăn Việt Nam như chả giò, phở, bún, cơm... Hiện tại, anh Phúc mở hai nhà hàng tại thành phố College Station.

Anh Minh