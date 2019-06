Chùa Thiên Hậu thờ nữ thần biển Mazu hay còn gọi là thánh mẫu Thiên Hậu, một vị thần linh thiêng trong tín ngưỡng của người Trung Quốc. Theo truyền thuyết, thần Mazu xuất phát từ một cô gái có tên Lin Mu, sinh ra ở cảng Tây An, tỉnh Phúc Kiến. Từ nhỏ, cô là một người tốt bụng, dũng cảm và có khả năng dự đoán thời tiết cho ngư dân nơi đây. Khi 28 tuổi, Lin nói với cha mẹ rằng cô sẽ phải rời xa trần thế, sau đó lên đỉnh núi và biến mất trong làn sương mờ. Kể từ đó, để tỏ lòng tôn kính với cô, người dân địa phương đã thờ và đặt cho cô những cái tên như nữ thần biển, nữ thần eo biển, thần may mắn của vùng eo biển… Theo dòng chảy của thời gian, niềm tin đối với thần Mazu ngày càng lan rộng, từ Trung Quốc tới các quốc gia khác. Do đó, hiện nay có hơn 1.500 ngôi đền, chùa thờ vị thần này trên toàn thế giới, bao gồm cả chùa Thiên Hậu. Ảnh: Omnivagant.