Liên doanh Air New Zealand - Singapore Airlines cung cấp 5 chuyến bay mỗi ngày, 7 ngày trong tuần giữa Singapore và New Zealand; 4 chuyến bay thẳng hàng ngày từ Singapore đến Auckland và Christchurch; 5 chuyến mỗi tuần đến Wellington, kết nối liền mạch đến 20 điểm đến nội địa khác của New Zealand. Hành khách có thể đặt vé qua website hoặc tại đây