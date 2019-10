Mỹ Lên máy bay dù không có vé và thẻ căn cước, người phụ nữ kiên quyết không trả ghế cho một hành khách đã mua vé.

Theo lịch trình, chuyến bay của Delta Airlines mang số hiệu 1516 từ Orlando tới Atlanta khởi hành vào 10h20 ngày 5/10, giờ địa phương. Tuy nhiên một sự cố hy hữu khiến chuyến bay trễ gần 3 tiếng.

Một phụ nữ lên máy bay, ngồi vào ghế 15A dù không có vé và giấy tờ tùy thân. Hành khách giấu tên cho biết, cô đã mua vé cho ghế 15A, nhưng bị người phụ nữ đe dọa khi yêu cầu trả lại chỗ: "Cô ấy nói rất thẳng thừng rằng cô ấy cũng có vé cho ghế này và không đi đâu cả".

Một tiếp viên xuất hiện và sau đó nhận ra người này không có tên trong danh sách hành khách. Khi được yêu cầu trình giấy tờ tùy thân, cô cho tiếp viên xem một tấm ảnh trên điện thoại và luôn nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước.

Nhân chứng cho hay, người phụ nữ khăng khăng rằng cô không có bằng lái xe, để thẻ căn cước ở nhà tại Atlanta và đã mất vé máy bay. Phi hành đoàn mất tới 45 phút mới có thể đưa người phụ nữ này rời khỏi máy bay, với sự can thiệp của cảnh sát.

Sau đó, toàn bộ hành khách phải trở lại sân bay để làm lại thủ tục an ninh, soi hành lý... Chuyến bay khởi hành vào 13h10, theo giờ địa phương.

Máy bay trễ giờ vì khách không có vé vẫn lên ngồi Hành khách phải quét hành lý lại từ đầu. Video: Deanna Allbrittin.

Hiện chưa rõ người phụ nữ trên qua cửa an ninh và lên máy bay bằng cách nào khi không có vé hay giấy tờ tùy thân. Cảnh sát đang vào cuộc điều tra. Sự việc được thông báo tới FBI.

"Delta đang làm việc với các nhà chức trách địa phương và Cục An ninh Vận tải (TSA) để phối hợp điều tra. Chúng tôi cũng đang xem xét lại sự cố này. An ninh và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", đại diện hãng hàng không thông báo kèm lời xin lỗi.

Bảo Ngọc (Theo Business Insider)