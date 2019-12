Trung Quốc Khi máy bay đang lăn bánh trên đường băng, hai hành khách đã xin tiếp viên được xuống vì gia đình có việc gấp.

Ngày 8/12, tại Hàng Châu, khi máy bay của hãng Hainan Airlines đang di chuyển trên đường băng chuẩn bị cất cánh đến Tam Á, một cặp vợ chồng già đã gặp tiếp viên để xin đổi sang một chuyến khác. Nguyên nhân là một người thân trong gia đình họ vừa qua đời.

Nhiều người khen ngợi quyết định của cơ trưởng là thấu tình đạt lý. Tuy nhiên, một số cho rằng điều này là không công bằng với hàng trăm hành khách còn lại. Ảnh: Skytrax Ratings.

Sau khi hỏi ý kiến phi công, phi hành đoàn thông báo với các hành khách trong cabin rằng máy bay sẽ quay vòng lại để đưa hai hành khách trên xuống nhà ga. Vì sự cố này, máy bay cất cánh trễ 50 phút.

Nhiều ý kiến đăng trên Weibo cho rằng đây là điều không công bằng với các hành khách khác. "Phải chăng mọi người trên tàu bay đều đồng ý với điều này (việc quay đầu)? Điều gì sẽ xảy ra nếu một hành khách khác cũng gặp trường hợp khẩn cấp nhưng lại tại điểm đến của chuyến đi?".

Theo Shanghaiist, có nhiều lý do khiến máy bay cất cánh muộn. Nhưng tại Trung Quốc, hai lý do thường được nhắc đến là: khách đòi mở cửa thoát hiểm và ném đồng xu vào cánh máy bay để được may mắn.

Anh Minh (Theo Shanghaiist)