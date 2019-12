Một số hành khách khi lên máy bay của Lufthansa hay Air France ngạc nhiên khi không tìm thấy hàng ghế số 13.

Air France, Iberia, Ryanair là ba trong số nhiều hãng hàng không trên thế giới không có hàng ghế số 13. Còn với Lufthansa, hãng bay lớn nhất nước Đức, họ thiếu cả hàng 13 và 17. Do đó, hành khách chỉ có thể tìm thấy hàng thứ 12, rồi lên 14 hoặc 16 rồi tới 18.

Trên trang web của Lufthansa, hãng giải thích: "Tại một số nền văn hóa, số 13 được coi là không may mắn. Đó là lý do cabin không có hàng thứ 13. Đây là cách chúng tôi tôn trọng niềm tin văn hóa của các bạn". Việc bỏ qua những con số này giúp du khách cảm thấy không phải ngồi ở hàng ghế thiếu may mắn.

Hãng Lufthansa không có hàng ghế 17. Ảnh: Twitter.

Trong chữ số La Mã, 17 được viết là XVII. Khi đảo vị trí các chữ cái này ta được chữ VIXI. Từ này trong tiếng Latin mang ý nghĩa "cuộc sống của tôi đã kết thúc". Tại một số nước như Italy, Brazil số không may mắn là 17 chứ không phải 13. "Lufthansa chào đón rất nhiều hành khách quốc tế. Do đó, chúng tôi cố gắng tôn trọng càng nhiều niềm tin văn hóa càng tốt".

Đại diện hãng hàng không giá rẻ của Ireland, Ryanair, cho biết việc thiếu hàng ghế thứ 13 là một "truyền thống sản xuất máy bay của Mỹ". Một số hãng bay khác không có hàng 4 hoặc 14, vì số 4 trong tiếng Trung Quốc đồng âm với từ "chết". Theo truyền thống của người dân nước này, họ thích số 8, vì đồng âm với từ "phát", mang lại niềm may mắn, hạnh phúc. Số hiệu chuyến bay của nhiều hãng hàng không đi và đến Trung Quốc thường có số 8. Số hiệu trên chuyến San Francisco - Bắc Kinh của United Airlines là UA888 hay chặng Thượng Hải - Toronto của Air Canada là AC88.

Tuy nhiên, theo Seat Guru, hàng 13 lại là hàng tốt nhất để ngồi nếu sử dụng dịch vụ của hãng EasyJet vì nó ở gần lối thoát hiểm. Còn với nhiều du khách, họ không quan trọng ngồi hàng ghế 13, 14 hay 17 mà tập trung vào vị trí chỗ ngồi hơn. Nhiều người thích ngồi cạnh cửa sổ hoặc lối ra vào và có xu hướng tránh ghế ở giữa.

Nhiều hãng bay, khách sạn bỏ số 13 bị coi là không may mắn, để khiến tâm lý khách hàng thoải mái hơn. Ảnh: iStock.

Không chỉ các hãng bay, nhiều khách sạn trên thế giới cũng cố gắng tránh số 13 như không có số tầng, số phòng trùng với con số này. Theo Travel Tips, điều này nhằm làm hài lòng các khách thuê phòng và mắc hội chứng Triskaidekaphobia (hội chứng sợ số 13). Nỗi sợ này bắt nguồn từ Judas, người thứ 13 trong buổi Tiệc ly và là kẻ đã phản bội Chúa. Nó cũng được bắt nguồn cho nỗi sợ thứ Sáu ngày 13 trên thế giới.

Nhiều người mắc Triskaidekaphobia thường lo âu, sợ hãi hoặc khó chịu khi nhìn thấy con số này. Những người bị nặng còn có các triệu chứng như buồn nôn, khó thở, tim đập nhanh, toát mồ hôi và có cảm giác hoảng loạn. Do đó, việc bỏ qua tầng 13, số phòng 13 tại các khách sạn sẽ giúp các vị khách của họ an tâm hơn dù trên thực tế, con số này luôn tồn tại và không hề mất đi.

Anh Minh (Theo News)