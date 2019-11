Trung Quốc Đi được nửa đường, con lợn rừng dừng lại, dựa sát vào vách đá bên cạnh cây cầu đáy kính.

Sự việc xảy ra tại một danh thắng ở ngoại ô thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào đầu tháng 11. Một con lợn rừng vô tình đi lạc lên chiếc cầu kính ở độ cao 230 m so với mặt đất. Nó cố gắng đi sát vào vách đá nhưng được nửa đường, con lợn dừng lại và nằm co ro. May mắn thay, cuối cùng con vật cũng được lực lượng kiểm lâm tới giải cứu.

Lợn rừng hoảng sợ khi chạy nhầm lên cầu kính Lợn rừng mắc kẹt khi đi qua cầu kính. Video: Shanghaiist.

Đây không phải lần đầu tiên động vật hoảng sợ khi đi qua cầu kính. Năm 2018, một con lợn rừng khác cũng bị mắc kẹt trên cầu kính ở ngoại ô thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Trước đó, một con chó nhỏ cũng không dám nhúc nhích được chủ dắt lên cầu kính trên đỉnh Jiushanding (thuộc dãy Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc).

Tới cuối tháng 10 vừa qua, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã cho đóng cửa 32 cây cầu, lối đi bộ và đài quan sát đáy kính tại 24 khu du lịch địa phương để kiểm tra an toàn. Trung Quốc có khoảng 2.300 cầu đáy kính, và rất nhiều lối đi bộ hoặc cầu trượt đáy kính chưa được thống kê. Đây đều là những nơi thu hút khách ưa trải nghiệm cảm giác mạnh, giúp phát triển thị trường du lịch nội địa của đất nước tỷ dân.

Anh Minh (Theo Shanghaiist)