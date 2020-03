New Zealand Máy bay của hãng Air New Zealand chở 15 thành viên phi hành đoàn và chỉ có 4 hành khách.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu NZ283 của hãng Air New Zealand, trong hành trình từ Singapore tới thành phố Auckland. Câu chuyện được phi công Philip Kirk tiết lộ trên trang cá nhân vào ngày 25/3. Theo đó, chiếc máy bay có sức chứa 275 hành khách này chỉ có vỏn vẹn 4 hành khách cùng tổ bay. Do còn quá nhiều chỗ trống, các hành khách đều được mời hết lên ngồi khoang hạng nhất.

Các hành khách được mời lên khoang thương gia ngồi vì chuyến bay quá vắng. Ảnh: Twitter.

Krik cũng cập nhật tình hình về sân bay Changi - một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, vắng tanh không khác gì khung cảnh trong "ngày tận thế" vì Covid-19. Krik cho biết, nếu như trước đây, cứ mỗi phút ở sân bay này lại có một chuyến cất cánh, thì giờ đây, tình trạng chuyến bay được thay đổi mỗi 20 phút một lần. Phần lớn các máy bay cất cánh hiện là chuyến chở hàng.

Một số người để lại lời chúc mừng và chúc an toàn cho những hành khách may mắn được ngồi khoang thương gia. Phần lớn những người khác bày tỏ sự buồn bã khi dịch bệnh đã khiến ngàng hàng không và du lịch tổn thất nặng nề. "Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi, và chúng ta lại trở về những ngày tháng an toàn như cũ", một người để lại bình luận.

Anh Minh (Theo News)