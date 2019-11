Mỹ Sau khi Michelle - khách thuê phòng đánh lễ tân, khách sạn tiếp tục cung cấp cho cô một đêm ở miễn phí.

Linda Shell, lễ tân tại City Club, New York đã nộp đơn xin nghỉ việc sau khi một khách thuê từng sỉ nhục, hành hung cô tiếp tục được ở trong khách sạn. "Tôi nói với khách sạn rằng đã đến lúc tôi phải rời đi, vì ở đây sự an toàn của tôi không quan trọng với họ", Linda nói trên New York Post ngày 27/11.

Cô đang đâm đơn kiện người khách vì những thiệt hại về tinh thần, thể chất mà cô từng phải chịu đựng

Khách sạn nơi Linda làm việc và gặp tai nạn nghề nghiệp với Michelle. Ảnh: Google Street View.

Nguồn gốc của rắc rối trên diễn ra vào ngày 6/4/2018. Theo Linda, khi đó cô đang trực tại quầy lễ tân thì một khách thuê là Michelle Rajacic xuất hiện và yêu cầu giao chìa khóa phòng. Linda từ chối vì Michelle không xuất trình được chứng minh thư. Tức giận, người phụ nữ quay sang lăng mạ và dùng những từ ngữ nhạy cảm để chửi bới Linda. Michelle nhổ nước bọt vào mặt lễ tân và đánh vào mặt cô bằng điện thoại di động.

Người khách hung hăng bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Sau khi được thả, khách sạn nơi Linda làm việc lại tuyên bố tặng Michelle một đêm ở miễn phí. Điều đó như giọt nước tràn ly.

Joshua Barbee, quản lý cấp cao của khách sạn, bác bỏ cáo buộc của nhân viên cũ. "Vụ kiện vẫn chưa được tòa xử nên chúng tôi từ chối đưa thêm bình luận", Joshua nói. Phía Michelle cũng chưa lên tiếng về vụ việc này.

