Các hạng mục bình chọn bao gồm bãi biển được yêu thích nhất, bảo tàng hấp dẫn nhất, resort hấp dẫn nhất, làng nghề hấp dẫn nhất và khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhất. Có 10 đề cử được Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất cho mỗi hạng mục để tìm ra ba điểm đến được bình chọn nhiều nhất.

Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 8/4 đến 12/4 với sự tham gia của các nhà báo, Hội đồng chuyên môn về du lịch do Hiệp hội thành lập, mọi công dân trong và ngoài nước. Tiêu chí chọn lựa là sự đánh giá về cảnh quan, môi trường, chất lượng, cơ sở hạ tầng, an ninh - an toàn, sự chuyên nghiệp, tính đa dạng và chất lượng các dịch vụ.

Trang web bình chọn điểm đến là tripi.vn.

Giải thưởng sẽ được trao tại Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội ngày 13/4. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ VITM 2016 diễn ra từ ngày 14 đến 17/4, tại Giảng Võ, Hà Nội.

Ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết cuộc bình chọn này là một hoạt động phi lợi nhuận với mong muốn tôn vinh những điểm đến làm tốt trong hoạt động du lịch. Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc bình chọn sẽ góp phần tạo ra phong trào thi đua trong việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở du lịch.

VITM là hội chợ được tổ chức thường niên từ năm 2013. Năm nay, hội chợ có chủ đề “Việt Nam – Thiên đường Du lịch Biển, Đảo” với 502 gian hàng, trong đó 115 gian quốc tế của các doanh nghiệp từ 25 nước và vùng lãnh thổ. Điểm mới của hội chợ là hệ thống VITM online, sàn giao dịch trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp và khách du lịch tìm kiếm sản phẩm du lịch phù hợp.

Khách mời danh dự của hội chợ năm nay là đoàn Liên bang Nga với kỳ vọng thu hút khách từ thị trường này đến Việt Nam. Du khách đến hội chợ còn có cơ hội mua 20.000 vé máy bay giá rẻ, 15.000 tour khuyến mại 20-30%. Ngoài ra nhiều hội thảo và buổi giới thiệu điểm đến cũng sẽ được tổ chức trong thời gian này.

