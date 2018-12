Thuộc xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn 25 km về phía đông bắc, Kỳ Co có một mặt giáp biển, 3 mặt là đồi núi. Ở đây luôn có dịch vụ cano hoặc ghe đưa khách từ Eo Gió ra Kỳ Co, trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước, ngắm cảnh núi non Nhơn Lý hùng vĩ.