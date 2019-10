Cảnh sát Hoàng gia Bhutan bắt giữ một du khách Ấn Độ vì đứng trên một bảo tháp trong Đài tưởng niệm Quốc gia Chorten, Thimphu.

Khách du lịch được xác định là Abhijit Ratan Hajare, đến từ Maharashtra (Ấn Độ). Người này tham gia đoàn đạp xe 15 người. Trưởng nhóm, một người Bhutan, cho biết không biết gì về sự việc. Chorten là một bảo tháp quan trọng trong Phật giáo, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Phật.

Sự việc xảy ra khi đoàn khách đang sắp xếp chỗ đậu xe để nghỉ ngơi tại đèo Dochula. Ảnh: The Bhutanese.

Cảnh sát tịch thu hộ chiếu của Hajare ngày 17/10 và mở cuộc điều tra. Anh ta được phép ở khách sạn của mình cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Ngoài Hajare, một công nhân trùng tu Chorten tên là Jambhay cũng đang bị cảnh sát truy lùng vì chụp ảnh trên nóc bảo tháp.

An An (Theo The Bhutanese/Indian Express)