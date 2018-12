Để chó ngồi cùng phi cơ riêng, chủ bạo tay chi 30.600 USD / Những điều dễ khiến bạn bị đuổi khỏi máy bay

5 hành khách người Mỹ vừa gửi đơn khiếu nại tới Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, cáo buộc một hãng hàng không của Nga phân biệt chủng tộc, News đưa tin ngày 28/3.

Sự việc xảy ra hồi tháng 1, khi các hành khách người Mỹ gốc Ấn là Marc Fernandes, Shahana Islam, Sabiha Islam, Bakiul Islam và Anshul Agrawal có chuyến bay từ New Delhi, Ấn Độ tới New York, Mỹ và quá cảnh ở Nga. Khi tới Moscow, họ bị mắc kẹt vì chuyến bay tiếp theo bị hủy do bão tuyết.

Khách Mỹ kiện hãng bay Nga vì phân biệt chủng tộc Một trong 5 hành khách đã quay lại video cảnh nhân viên hãng bay từ chối việc tin họ là các công dân Mỹ. Nguồn: News.

Theo đơn khiếu nại, những hành khách này không được hãng bay cung cấp chỗ ở cũng như thông báo về việc không có ghế trống cho các chuyến bay tiếp theo.

Họ bị từ chối cấp visa quá cảnh, điều này đồng nghĩa với việc các hành khách phải bay ngược về Ấn Độ một lần nữa. Ngoài ra, các nhân viên của hãng hàng không Nga đã nhất quyết từ chối để các hành khách này tới Mỹ, buộc họ phải quay về Ấn Độ. Đơn cáo buộc viết, hãng bay chỉ cung cấp dịch vụ cho những người Mỹ da trắng và phân biệt chủng tộc với người Mỹ da màu.

Khi sự việc xảy ra, 5 hành khách này đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và được xác nhận việc một hãng bay trục xuất công dân Mỹ sang nước thứ 3 là bất hợp pháp. Tuy vậy, khi nhân viên của sứ quán yêu cầu được nói chuyện với nhân viên hãng bay, họ đã từ chối.

Sau đó, họ đã bị hãng bay đe dọa sẽ trục xuất nếu không quay lại Ấn Độ và phạt tiền cũng như gặp rắc rối với chính quyền. Lo sợ trước lời đe dọa trên, các hành khách gốc Ấn buộc phải quay lại New Delhi. Tại đây, họ phải đợi thêm một tuần nữa mới đón được chuyến bay về Mỹ.

Cặp đôi Marc Fernandes và Anshul Agrawal là hai trong số 5 hành khách buộc phải bay về Ấn Độ, thay vì được nối chuyến tới Mỹ. Ảnh: News.

Đại diện của hãng bay cho biết, họ đã nhận thông tin về sự việc và liên hệ với các hành khách trên để xin lỗi. Họ cũng phủ nhận nhân viên phân biệt chủng tộc và đối xử tồi tệ với các hành khách vì màu da của họ.