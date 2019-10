Mỹ Bị bỏng nặng, du khách vẫn phải đối mặt với khả năng bị truy tố trước tòa sau khi ngã vào hồ nước nóng tại công viên quốc gia Yellowstone.

Du khách Cade Edmond Siemers bị bỏng do ngã xuống một trong những hồ nước nóng gần mạch nước phun Old Faithful đêm 29/9. Nhiệt độ trong hồ có thể lên đến 100 độ C.

Cape là người Mỹ, hiện sống tại Ấn Độ. Ảnh: Cadesiemers.

Khi xảy ra tai nạn, nam du khách 48 tuổi đang thuê phòng tại Old Faithful gần đó. Dù bị thương nặng, người này vẫn cố gắng tìm cách trèo lên. Trên đường trở về, anh gặp kiểm lâm của công viên và được các nhân viên y tế tại nhà trọ sơ cứu. Cade khai anh đi dạo vào trời tối mà không mang theo đèn pin nên bị vấp ngã.

Nam du khách sau đó được đưa đến khoa Bỏng tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Idaho. Đại diện bệnh viện cho biết Cade đang trong tình trạng nguy kịch, và chưa thể đưa ra bất kỳ bình luận nào. Dù bị thương, Cape có thể phải đối mặt với việc bị truy tố, vì mạch nước anh ghé thăm nằm trong khu vực được bảo vệ.

Trong một tuyên bố trên trang web, công viên cho biết họ đã "phát hiện bằng chứng về việc sử dụng đồ uống có cồn". Kiểm lâm điều tra khu vực địa nhiệt vào sáng 30/9 phát hiện ngoài giày, mũ của Cade còn có một lon bia bên cạnh. Phía công viên cũng đang điều tra liệu mạch nước phun có bị ảnh hưởng sau sự cố trên. Kết quả cuộc điều tra sẽ được gửi đến Văn phòng Luật sư Mỹ, nơi họ quyết định truy tố nam du khách hay không.

Mạch nước phun Old Faithful nổi tiếng tại vườn quốc gia Yellowstones. Ảnh: NPS.

Theo ban quản lý công viên, đây là chấn thương nghiêm trọng trong vùng địa nhiệt trong hai năm trở lại. Lần gần nhất là vào tháng 6/2017, khi một nam du khách rơi xuống suối nước nóng ở mạch phun Basin. Tháng 6/2016, một du khách khác đã chết khi trượt chân ngã xuống suối nước nóng tại khu vực địa nhiệt Norris Geyser Basin.

Anh Minh (Theo Sun)