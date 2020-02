Một hành khách Mỹ bắt đầu khoe ảnh đồ ăn trên Diamond Princess, từ khi con tàu bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản.

Matthew Smith, một trong hơn 2.600 hành khách kẹt trên du thuyền 5 sao do Carnival Japan điều hành, tiết lộ: "Tôi yêu thích nơi này đến mức có lẽ bạn phải kéo tôi xuống tàu khi thời gian cách ly kết thúc".

Phải ở trong cabin suốt thời gian cách ly, thú vui của anh là cập nhật những trải nghiệm ăn uống hàng ngày. Đồ ăn của Matthew có pasta, thịt bò hầm, cá hồi xông khói, bánh ngọt hay vài món lạ như sữa chua nha đam Nhật Bản. "Không tệ chút nào, dù có vị như sữa chua trộn với chút kem chống nắng", Matthew nói về đồ tráng miệng.

Bên cạnh chia sẻ trải nghiệm ẩm thực, Matthew còn cho biết mình được hướng dẫn đo thân nhiệt nhiều lần trong ngày, và phải báo cáo với thuỷ thủ đoàn nếu người nóng hơn 37.5 độ C.

Dù nhiều ý kiến tỏ ra hào hứng với câu chuyện về những gì diễn ra trên con tàu bị cách ly, một số người vẫn nghi hoặc thông tin Matthew chia sẻ - cho rằng anh đang "đánh lạc hướng dư luận". "Tôi thấy lời khen ngợi của anh thật vô cảm và đánh lạc hướng dư luận. Bố mẹ tôi cũng đang ở trên tàu và không hề chia sẻ những trải nghiệm có vẻ rất hấp dẫn như của anh", Ashley Rhodes bình luận.

David Abdel, một hành khách Anh, cũng thường xuyên cập nhật tình hình trên tàu: "Từng giờ đều có điều gì đó thay đổi".

"Hành khách ở trong những cabin nhỏ không có cửa sổ, không có ánh sáng ban ngày hay không khí trong lành. Nhưng thuyền trưởng thông báo những hành khách này sẽ được cho phép lên boong để tập thể dục và hít thở khí trời", David cho hay.

Trường hợp nhiễm bệnh trên tàu Diamond Princess đã tăng lên 64, tính đến 8/2. Du thuyền chở 3.700 người này từng cập cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) và Hạ Long (Quảng Ninh). Hiện tàu đang neo đậu tại Yokohama, cách ly toàn bộ hành khách và thuỷ thủ đoàn ít nhất hai tuần - thời gian ủ bệnh tối đa.

An An (Theo New York Post)