Nổi tiếng với thần tình yêu và viên đá cầu duyên, đền Jishu-jinja luôn đông người đến cầu ước sự may mắn trong tình cảm đôi lứa.

Jishu-jinja (Jishu) là một ngôi đền cổ nằm phía sau Kiyomizudera, ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng ở Kyoto được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Từ 1.300 năm trước, đền đã là điểm đến linh thiêng của người Nhật, đặc biệt là những cô gái trẻ cầu tình duyên. Sau thế chiến thứ 2, nơi này trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều du khách khắp nơi trên thế giới ghé thăm.

Viên đá cầu duyên đặt trước sân đền Jishu. Ảnh: Wow Japan.

Trước đền là hai hòn đá cầu tình duyên, đặt cách nhau 18 m. Theo truyền thuyết của Nhật Bản, nếu bạn nhắm mắt và di chuyển thành công từ viên đá này tới viên đá kia thì điều ước sẽ thành hiện thực. Nếu bạn đi càng nhanh, sẽ càng sớm tìm được tình yêu của mình. Khi thất bại và thử lại nhiều lần, tình yêu sẽ gặp phải khó khăn. Trong lúc cầu nguyện, bạn có thể nhờ người khác dẫn đường, điều này tương ứng với việc bạn cần tới sự giúp đỡ của người thứ 3 để có được tình yêu của mình.

Những nghiên cứu mới đây chỉ ra hình thức cầu duyên này xuất phát từ một nghi lễ thời Jomon, bắt đầu từ khoảng năm 14.500 TCN. Ngày nay, đền thờ Jishu đông khách du lịch, nếu muốn cầu may bên viên đá tình yêu, du khách nên tới đây từ sáng sớm.

Vị thần chính được thờ trong ngôi đền là Okuninushi no Mikoto. Trong thần thoại Shinto Nhật Bản, sau khi tìm cách giúp đỡ con thỏ trắng bị lột da trong rừng, Okuninushi đã được trả ơn bằng tình yêu của cô gái xinh đẹp Yakami. Tuy nhiên, hai người anh trai sau khi biết sự thật về phép thuật của thỏ trắng đã đố kỵ và tìm cách giết chết Okuninushi.

Sau hai lần bị sát hại và hồi sinh, anh chạy trốn rồi đem lòng yêu Suseri-hime, con gái của thần bão Susanoo. Vượt qua hàng ngàn thử thách khó khăn và nguy hiểm, Okuninushi đã chinh phục được trái tim của công chúa. Ngày nay, Okuninushi là vị thần tượng trưng cho lòng nhân ái và sự may mắn trong tình yêu.

Không chỉ có Okuninushi, ngôi đền còn thờ 6 vị thần khác. Trong đó có Haraedo no Okami, vị thần thanh tẩy những ô uế trong tâm trí và cơ thể con người. Hay tượng thần Nade daikoku-san, giúp mang lại may mắn cho những người cầu nguyện. Tương truyền, nếu chạm vào đầu hoặc tay tượng, bạn sẽ trở nên thông minh hơn và gặp may mắn trong các kỳ thi. Nếu chạm vào bụng tượng, các cặp vợ chồng sẽ sớm có con cái. Cuối cùng là đôi chân tượng thần sẽ giúp mang lại sự bình an cho những chuyến đi xa.

Nổi bật nhất trong khuôn viên là đền thờ thần Kurimitsu Inari, nơi nhiều du khách tới cầu nguyện cho việc kinh doanh và tiền bạc. Tiếp đến là thần bảo vệ phụ nữ Okage Myojin và thần Ryoen Daikoku, giúp mang lại may mắn trong những mối quan hệ mới. Ở khu cuối cùng của đền thờ là Mizukake Jizo, vị thần giúp xóa bỏ những lo lắng và căng thẳng của con người. Để điều ước được linh nghiệm, bạn phải dùng một chiếc muôi gỗ, lấy nước và tưới lên tảng đá tượng trưng cho vị thần.

Hoa anh đào nở rộ trong khuôn viên chùa Kiyomizudera. Ảnh: Dtour.

Để tham quan đền Jishu, du khách có thể đến chùa Kiyomizudera, phường Higashiyama, Kyoto, Nhật Bản. Ngôi chùa mở cửa các ngày trong tuần từ 9h đến 17h với giá vé vào cổng là 300 yên (60.000 đồng). Ngoài tham quan chùa và đền, du khách có thể ngắm hoa anh đào mùa xuân. Vào năm 811, thiên hoàng Saga đã tới thăm ngôi chùa 3 lần chỉ để nhìn ngắm cây anh đào. Vì vậy, cây ở đây được đặt tên Kurumu-gaeshi-no-sakura, theo tiếng Nhật có nghĩa là cây khiến bạn quay trở về.

Lan Hương (Theo Japan Hoppers)