Australia Máy bay đột ngột hạ độ cao khiến nhiều hành khách bị hất khỏi ghế khi đang ngủ, ba tiếp viên bị thương.

Ngày 4/11, chuyến bay mang số hiệu QF108 của hãng Qantas khởi hành từ Bắc Kinh tới Sydney, hành trình dự kiến kéo dài 11 tiếng. Tuy nhiên, khi mới bay được 6 tiếng, máy bay bất ngờ đi vào vùng nhiễu động và hạ độ cao đột ngột. Các tiếp viên khi đó đang đi kiểm tra cabin thì bị văng lên không trung, đập người vào khoang đựng hành lý.

Nhiều hành khách đang say ngủ cũng tỉnh dậy, thấy đồ ăn, thìa dĩa vương vãi khắp sàn. Một số người bị văng khỏi ghế do không cài dây an toàn do đèn tín hiệu không bật sáng. "Tôi vừa ngủ thiếp đi thì thấy đột nhiên mình bay lên không trung. Thật đáng sợ", một hành khách trả lời 7News.

"Một phụ nữ bên cạnh tôi bị đập vào mặt dưới của khoang đựng hành lý. Cô ấy đã làm vỡ một mảnh nhựa", người khác kể lại. Rất nhiều hành khách la hét và hoảng sợ.

Khi máy bay hạ cánh ở Australia, các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu cho hai thành viên phi hành đoàn có thương tích ở đầu và cổ. Một tiếp viên khác đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra thêm. Không hành khách nào bị thương. Đại diện hãng bay cho biết những vùng nhiễu động khó dự đoán là lý do hãng luôn khuyến nghị hành khách cài dây an toàn trong suốt chuyến bay.

Anh Minh (Theo Travel Pulse)