Vào những thời điểm đông đúc nhất, cứ mỗi 2 phút lại có khoảng 1.000 - 2.500 người băng qua ngã tư Shibuya.

Ngã tư Shibuya là một trong những điểm nổi tiếng nhất tại Tokyo, khi hình ảnh về giao lộ đông đúc này xuất hiện trên vô số bìa tạp chí, blog hay trong phim ảnh nhiều năm qua.

Ga Shibuya lần đầu mở cửa vào năm 1885, nhưng phải đến khi tuyến đường sắt Tokyu Toyoko đi vào hoạt động, ngã tư nổi tiếng trên mới hình thành. Nhờ hệ thống tàu điện, Shibuya trở thành một trạm dừng quan trọng giữa thành phố cảng Yokohama và Tokyo.

Theo thời gian, ngày càng nhiều tuyến đường sắt mới đi qua ga Shibuya, hiện có tới 8 tuyến chính và một hệ thống xe buýt dày đặc. Do đó, mỗi ngày có tới hơn 2,4 triệu khách bộ hành đi qua ngã tư Shibuya. Vào những thời điểm đông đúc nhất, cứ mỗi 2 phút lại có khoảng 1.000 - 2.500 người băng qua đường. Dòng người tiến ra tứ phía như mắc cửi, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa quy củ đến hoàn hảo mỗi khi đèn giao thông chuyển màu.

Đại giao lộ nơi hơn 2 triệu người qua đường một ngày ở Tokyo Một phút tại giao lộ Shibuya, Tokyo. Video: Piotr Garbacz/YouTube.

Giao lộ Shibuya đã trở thành biểu tượng của Tokyo. Những tấm biển quảng cáo neon khổng lồ, màn hình sáng rực đủ màu sắc, và đám đông bận rộn biến nơi đây thành bối cảnh hoàn hảo cho các bộ phim Hollywood như Lost in Translation (2003) và The Fast and The Furious: Tokyo Drift (2006).

Không chỉ đi ngang ngã tư, du khách tới Shibuya có thể ghé bất kỳ một cửa hiệu thời trang, nhà hàng, quán cà phê nào ven đường. Những điểm dừng chân phổ biến là tòa nhà Shibuya 109, Center Gai, và 109 Men hay phố Dogenzaka với những hộp đêm sôi động bậc nhất Tokyo và loạt nhà hàng, quán bar chiều mọi khẩu vị của khách.

Nếu muốn ngắm nhìn giao lộ Shibuya từ trên cao, bạn có thể vào những trung tâm thương mại và quán cà phê gần phía cửa vào ga tàu điện. Địa chỉ thu hút đông đảo thực khách check-in là quán Starbucks trong tòa QFRONT, với tầm nhìn hoàn hảo xuống phố. Để tạm tránh phố xá xô bồ, bạn có thể dạo chơi quanh nhà ga, giữa cửa vào tuyến đường sắt JR East và tuyến Keio.

Tokyu Corporation, một trong những công ty điều hành chính của ga Shibuya, đang lên kế hoạch xây dựng một trung tâm mua sắm 47 tầng vào năm 2019. Tòa kiến trúc mới này sẽ trở thành công trình cao nhất ở ngã tư Shibuya, thêm lựa chọn cho khách ghé giao lộ đông đúc nhất thủ đô xứ sở hoa anh đào.

Cổng số 8 của ga Shibuya còn có biệt danh là cổng Hachikō Exit, vì bức tượng đồng của chú chó huyền thoại đặt trước một trung tâm mua sắm. Hachikō là một con chó sống vào những năm 1920, hàng ngày đều đến ga Shibuya đợi ông chủ, giáo sư Ueno, đi làm về.

Người ta dựng lên một bức tượng đồng vào năm 1934, nhưng một năm sau Hachikō chết vì ung thư ở tuổi 11. Ảnh: GoTokyo.

Để đến ngã tư Shibuya, du khách có thể dừng ở ga Omotesando theo tuyến tàu điện Chiyoda, và hướng về phía đại lộ Omotesando. Nếu bạn đi theo tuyến tàu điện JR Yamanote, hãy xuống ga Harajuku và tản bộ dọc theo đại lộ rợp bóng cây Takeshita Dori ngay bên phải đường chính của quận Harajuku, và bạn sẽ tìm thấy đại lộ Omotesando.

Phạm Huyền (Theo JNTO)