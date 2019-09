New Zealand Để có bức ảnh đăng lên mạng, nhiều người bất chấp nguy cơ bị bỏng toàn thân khi cố tình bước vào nơi bị cấm.

Ngày 17/9, một cặp đôi bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm, tới gần hồ nước nóng trong khu vực địa nhiệt Wai-o-Tapu, Rotorua để chụp ảnh.

Hai vị khách tới gần khu vực nguy hiểm và có thể bị bỏng bất kỳ lúc nào nếu mạch nước nóng phun từ dưới lòng đất lên. Ảnh: News.

Winston Aldworth, một biên tập viên du lịch, đã ghi lại cảnh cặp du khách đang mải tạo dáng bên các mạch nước nóng. Anh cho biết không tin vào mắt mình khi nhìn thấy họ sẵn sàng vào khu vực nguy hiểm chỉ để có những bức ảnh "sống ảo". Điều khiến Winston cảm thấy may mắn là cặp đôi đó không bị những mạch nước nóng phun lên bắn trúng người.

Rob Pitkethley, Giám đốc Thể thao, Giải trí và Môi trường của hội đồng thành phố, cho biết ông thường xuyên nhận được những lời phàn nàn liên quan đến việc du khách bỏ qua biển báo an toàn tại khu vực địa nhiệt nổi tiếng này. Do đó, nhân viên Hội đồng thành phố luôn phải kiểm tra và xem xét các biển báo, hàng rào an toàn.

"Cảnh quan độc đáo của Rotorua là điểm thu hút nhiều du khách. Chúng tôi muốn tạo ra những không gian, nơi mọi người có thể tới chiêm ngưỡng, nhưng ở một mức độ an toàn", Rob nói.

Trước đó, một cặp du khách khác cũng bị chỉ trích khi tới tham quan công viên quốc gia Yellowstone, bang Utah, Mỹ ngày 10/9. Hai người này bất chấp một mạch nước nóng phun lên từ đất rất nguy hiểm mà đứng gần để chụp ảnh. Nhiệt độ của mạch nước phun này có thể lên tới 177 độ C, theo người đại diện của Cơ quan Dịch vụ Công viên Quốc gia NPS.

Khi tới gần một mạch nước phun, hai du khách đã không biết rằng họ đang làm những điều vô cùng nguy hiểm. Ảnh: News.

Danh tính hai du khách này cũng không được công bố, nhưng họ đã bị công viên nhắc nhở. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo du khách nên tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật lệ của công viên, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng chính mình. "Tôi không hiểu họ nghĩ gì khi làm điều đó", Kimberly Guilliams, một du khách chứng kiến sự việc nói.

Anh Minh (Theo News)