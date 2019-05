Du khách đến thủ đô Kuala Lumpur, Selfie Museum, My Best Box... để hòa mình vào các trải nghiệm du lịch thú vị.

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, thủ đô nhộn nhịp của Malaysia là điểm đến quen thuộc với du khách Việt Nam nhờ lợi thế miễn visa du lịch, tần suất đường bay thẳng từ các thành phố lớn của Việt Nam thuận lợi.

Dịp hè, du khách đến thành phố năng động Kuala Lumpur để hòa mình vào các trải nghiệm du lịch.

Bảo tàng Selfie

Bảo tàng đầu tiên ở Malaysia dành riêng cho ‘Nghệ thuật Selfie’ với thiết kế mang đến cho du khách một trải nghiệm đa giác quan, từ thị giác, xúc giác đến vị giác. Bảo tàng có 9 căn phòng với 9 chủ đề trang trí khác nhau và cùng xoay quanh một ý tưởng món tráng miệng ngọt ngào.

Bảo tàng Selfie, địa chỉ: 2.28, Tầng 2, Fahrenheit 88, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, mở cửa: 10h đến 22h mỗi ngày

Bảo tàng Selfie.

Trung tâm trò chơi & sự kiện My Best Box

Được truyền cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế, My Best Box hình thành để mang đến một trung tâm trò chơi đa dạng, không gian sự kiện tối ưu tương tác. Với hơn 40 trò chơi trải rộng trong không gian hơn 1.000m2 và sức chứa lên đến 500 khách, My Best Box mang đến nhiều lựa chọn giải trí phục vụ các sự kiện như họp mặt, sinh nhật, tiệc độc thân hay team building.

Địa chỉ: 06.99, Tầng 6, East Wing, Berjaya Times Square, Số 1, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, giờ mở cửa: 10h - 22h mỗi ngày.

Trung tâm trò chơi & sự kiện My Best Box.

Vườn thú quốc gia

Nếu yêu thích thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời, Vườn thú Quốc gia Malaysia – Zoo Negara Malaysia là địa điểm không thể bỏ lỡ. Cách trung tâm thành phố Kuala Lumpur náo nhiệt chỉ 5km, vườn thú gần 45ha với hơn 90% các loại động vật sống trong không gian tự nhiên rộng rãi.

Địa chỉ: Hulu Kelang, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan, giờ mở cửa: 09h - 17h mỗi ngày.

Vườn thú Quốc gia Malaysia

"Gương trời" Sky Mirror

Cách Kuala Lumpur khoảng một giờ lái xe, Kuala Selangor sẽ mang đến cho du khách khung cảnh của chiếc "Gương trời" - Sky Mirror, xuất hiện 2 lần mỗi tháng khi thủy triều rút xuống để lộ ra "hòn đảo bí mật" với dải cát bằng phẳng cộng hưởng với mặt nước tạo nên tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời.

"Gương trời" Sky Mirror.

