Tại một số nước Trung và Đông Âu, người dân có truyền thống thả cá chép vào bồn tắm, rồi nấu thành món ăn trong đêm 24/12.

Món ăn chính trong bữa tiệc đêm Giáng sinh ở một số nước Trung và Đông Âu không phải vịt hay gà tây mà là cá chép. Do đó, nhiều du khách khi tới Cộng hòa Czech, Slovakia, Ba Lan... đã bất ngờ khi được thết đãi cá chép vào đêm 24/12. Đây là truyền thống lâu đời của các quốc gia này. Ngoài ra, một số gia đình ở Hungary, Áo, Đức và Croatia cũng có hoạt động này.

Cá chép - món ăn được cho là đem lại sự may mắn cho người dân. Ảnh: Kafkadesk.

Truyền thống này có từ thời Trung cổ, khi cá là món ăn phổ biến trong đêm Giáng sinh trong thế kỷ 13. Người Công giáo coi đây là món ăn kiêng, và đêm Giáng sinh là đêm cuối cùng của mùa Vọng.

Đối với người dân ở các quốc gia trên, cá chép tượng trưng cho sự may mắn. Từ giữa tháng 12, ở cộng hòa Czech đã nhộn nhịp hoạt động bày bán cá chép phục vụ dịp lễ. Cá sau khi đánh bắt được người dân phân loại, con nhỏ sẽ được trả lại với sông nước, ao hồ. Chỉ những con đủ cân nặng mới được chở đi bán khắp cả nước. Do đó, nếu tại các quốc gia khác, chợ Giáng sinh là một dấu hiệu của Noel đang đến gần thì tại Czech, đó là cá chép.

Nhiều trẻ em thậm chí còn đặt tên cho con cá chép mà bố mẹ mua về thả trong bồn tắm. Ảnh: Kafkadesk.

Người dân thường mua cá vào ngày 23/12, và thả chúng vào bồn tắm, để chúng sạch hơn. Tuy nhiên ngày nay, nhiều gia đình không còn thả chúng vào bồn nữa vì vấn đề vệ sinh. Thay vào đó, họ mua những con cá chép đã được làm sẵn trong các quầy hàng trên đường phố, rồi cho chúng vào tủ lạnh đông đá.

Một trong những lý do thực tế được nhiều người tin rằng người dân Czech ăn cá trong dịp Noel là tại nơi này, việc nuôi cá chép rất phổ biến. Ngày nay, cá chép cũng là một trong những món ăn có giá cả phải chăng, rẻ hơn nhiều so với vịt và gà tây. Do đó, món ăn này cũng thích hợp hơn cho một bữa tiệc lớn với nhiều người tham dự.

