Nấm tôm hùm, còn có tên Hypomyces lactifluorum, là một loài ký sinh có chọn lọc, chỉ tấn công một số loài nấm nhất định như Lactarius and Russula. Chúng tạo thành "cây nấm mới", phát triển theo hình dáng hoàn toàn khác biệt với lớp vỏ xù xì màu đỏ cam và phần thịt trắng. ​Ảnh: Fat of the Land.