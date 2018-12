Đà Nẵng được phép lập cảnh sát du lịch / Đà Nẵng chấp nhận giảm lượng khách vì môi trường du lịch

Chủ tịch UBND Đà Nẵng vừa đồng ý thành lập tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch. Nhiệm vụ của tổ là kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan hoạt động du lịch, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị và những nội dung khác có liên quan.

Tổ hoạt động theo hình thức phối hợp liên ngành do Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình làm tổ trưởng. Sở Công thương sẽ tiếp tục quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh có tính chất lừa đảo, đeo bám, ép giá, bắt chẹt du khách.

Khách Trung Quốc quấy rối chị bán chuối ở Đà Nẵng hồi tháng 7. Ảnh: NS Nguyễn Duy Khoái.

Trước đó, Đà Nẵng công bố số điện thoại đường dây nóng 0511.1022 để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân cũng như du khách. Ngoài ra, khi cần hỗ trợ, bạn cũng có thể gọi đến số 0511.3550.111 của Trung tâm hỗ trợ du khách tại thành phố.

Tháng 7, chủ trương thành lập lực lượng cảnh sát du lịch ở Đà Nẵng đã được Thủ tướng đồng ý và giao cho Bộ Công an xem xét. Trong thời gian chờ đợi, thành phố thành lập đội phản ứng nhanh để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề nổi cộm trong thực tế, phục vụ tốt hơn cho du khách.

Xem thêm: Số điện thoại đường dây nóng cần nhớ khi bị 'chặt chém'