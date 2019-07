Nằm ở trung tâm vùng Sừng châu Phi, Danakil là nơi hẻo lánh và khắc nghiệt nhất trên hành tinh. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt và ở độ sâu 125 m so với mực nước biển, nơi đây có nhiệt độ trung bình quanh năm là 34,4 độ C. Ảnh: The Atlantic.