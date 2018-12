Công viên các hoàng tử nằm ở quận 16, cạnh rừng Boulogne, thuộc phía tây nam của Paris. Các cổ động viên của đội Paris Saint-Germain được đánh giá là khá ồn ào. Do đó vào những ngày có đội bóng yêu thích của họ thi đấu, du khách đứng cách sân một quãng xa vẫn nghe thấy tiếng họ reo hò. Bạn có thể dễ dàng đến tham quan sân vận động này bằng tàu điện ngầm bằng cách ra ở ga Porte de Saint Cloud - nơi này cách sân khá gần. Trong trường hợp bạn muốn đến đây bằng xe hơi, địa chỉ của sân là 24, Rue de Commandant Guilbaud, 70156 Paris. Nếu may mắn, bạn có thể đậu xe ở cách sân khoảng gần một km. Giá vé vào sân ở Paris được đánh giá là đắt đỏ. Do đó nếu muốn xem một trận đấu ở đây, du khách thường phải bỏ ra 20 - 100 Euro, nếu bạn có thẻ hội viên giá vé sẽ được bán rẻ hơn. Vào những ngày có trận cầu đỉnh cao, giá vé có thể lên đến 150 Euro.