Singapore là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức sự kiện vinh danh 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

World's 50 Best Restaurants (W50BR) là giải thưởng thường niên vinh danh 50 nhà hàng tốt nhất thế giới với những đầu bếp lừng danh toàn cầu. Năm nay, nhà hàng 3 sao Michelin Mirazur của Pháp giành ngôi vị quán quân.

Bếp trưởng của nhà hàng Mirazur. Ảnh: AFP.

Thực đơn của nhà hàng là sự pha trộn giữa ẩm thực Italy truyền thống với hương vị Pháp. "Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là mang đến khách hàng những trải nghiệm ẩm thực tốt nhất bên cạnh việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng muốn lan toả tình yêu, niềm hạnh phúc trong công việc với những người đam mê ẩm thực trên toàn thế giới", Argentina Mauro Colagreco, bếp trưởng của nhà hàng Mirazur chia sẻ.

W50BR 2019 cũng vinh danh Gaggan của Thái Lan là nhà hàng tốt nhất châu Á, vượt qua các ứng cử viên đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore. Sáu đại diện châu Á còn lại trong top 50 nhà hàng tốt nhất thế giới gồm: Den (Tokyo, Nhật Bản); Odette (Singapore); Narisawa (Tokyo, Nhật Bản); The Chairman (Hong Kong, Trung Quốc); Sühring (Bangkok, Thái Lan); Ultraviolet (Thượng Hải, Trung Quốc).

Châu Á có 7 đại diện trong top 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

Danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới 2019 được bình chọn bởi hơn 1.000 đại diện đến từ các nhà hàng, cây viết ẩm thực và tín đồ du lịch nổi tiếng khắp thế giới. Một thay đổi nhỏ được đưa vào W50BR là những nhà hàng giành vị trí số một sẽ không được xếp hạng vào năm sau. Thay vì đó ban tổ chức có thêm giải thưởng "Best of the Best".

Sự kiện năm nay còn tổ chức thêm 11 lớp học cao cấp và bữa tối độc quyền với những đầu bếp nổi tiếng khắp thế giới dành cho du khách.

Giải thưởng 50 nhà hàng tốt nhất thế giới ra đời từ năm 2002. Từ năm 2016, W50BR bắt đầu hành trình ẩm thực vòng quanh thế giới. Singapore là quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện năm 2019.