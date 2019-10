Mỹ Những bậc thang lên phim 'Joker' nằm ở The Bronx, một trong 5 quận của thành phố New York.

Như hầu hết khách du lịch khác tới New York, Patricio Osuna (Mexico) có một danh sách điểm đến cần ghé thăm từ Tượng Nữ thần Tự do, Quảng trường Thời đại... đến những bậc thang ở phố 167 Tây, một nơi vắng vẻ ở quận Bronx.

Khách tham quan cầu thang vô danh ở quận Bronx. Ảnh: @sauer.8/Instagram.

Mùa thu này Osuna và hàng trăm du khách đã đổ về cầu thang vô danh, nơi tài tử Joaquin Phoenix trong vai Joker nhảy múa trên nền nhạc Rock and Roll Part 2. "Lần đầu tiên đến thăm New York, tôi phải đến thăm những bậc thang này", ông Osuna, một chủ công ty xe buýt 46 tuổi đến từ Mexico, nói trước khi bắt chước điệu nhảy của Joker.

Trước đây, không có nhiều khách du lịch mạo hiểm đến khu vực Bronx, nơi từ lâu muốn rũ bỏ tai tiếng là địa bàn của những băng nhóm tội phạm. Những điểm du lịch đáng kể nhất của quận là Sở thú Bronx, Vườn bách thảo New York và nhà máy bóng chày lâu năm New York Yankees. Nhưng kể từ khi Joker công chiếu từ đầu tháng 10, nhiều người New York và du khách đã tìm đến những bậc thang này để selfie hay bắt chước điệu nhảy trong phim.

Cầu thang vô danh thành nơi hút khách nhờ bom tấn 'Joker' Joaquin Phoenix trong phim "Joker".

Đối với những cư dân lâu năm của Bronx như Laura Harry, những bậc thang là điều bình thường tại khu vực nhiều sườn dốc này. Harry đã sống ở đây 30 năm và mọi người dân như cô sử dụng cầu thang bộ hàng ngày. "Tôi vui mừng vì họ đã khiến nơi này nổi tiếng", Harry nói khi nhìn dòng người chụp ảnh trên cầu thang. Joker, bộ phim của đạo diễn Todd Phillips do hãng Warner Bros phát hành, đã thống trị phòng vé trong hai tuần qua. Bom tấn này phá vỡ kỷ lục cho tuần mở màn lớn nhất vào tháng 10 trong lịch sử điện ảnh, với doanh thu 96,2 triệu USD. Phim hiện thu 543 triệu USD trên toàn cầu, xếp thứ 10 từ đầu năm.

An An (Theo Reuters)