Mỗi năm, lễ hội độc thân diễn ra tại hai thị trấn đẹp như tranh vẽ gần thành phố Rome. Những cô gái mặc quần áo thời trung cổ tham gia đám rước đặc biệt, đi bộ qua mê cung khu mộ cổ Etruscan, cầu nguyện xin các vị thánh giúp mình tìm được bạn đời.

Các cô gái độc thân trong trang phục thời trung cổ.

Quay sổ xố tìm Hoa hậu

Số phận của họ phụ thuộc vào may mắn. Tên của các cô gái độc thân được nhét trong hộp quay sổ xố và chỉ có một cái tên may mắn nhất được rút ra, xướng danh Hoa hậu độc thân. Cô gái may mắn sẽ được nhận 800 euro và cuộc hẹn với tất cả chàng trai trong làng để tự mình lựa chọn người phù hợp nhất.

Quay sổ xố tìm ra người thắng cuộc giành danh hiệu Hoa hậu độc thân.

Ở Pozano Romano, cách Rome khoảng 40 km về phía bắc, việc này thường xuyên diễn ra. Các chàng trai xếp hàng để ngắm những cô nàng độc thân dễ thương. “Những chàng trai háo hức chờ cô gái thắng cuộc, họ tập trung đông đúc và trở nên cuồng nhiệt khi công bố tên Hoa hậu. Thật sự rất vui. Một câu lạc bộ disco ở Rome còn mời chúng tôi đến ăn mừng các quý cô”, phó thị trưởng Umberto Mascioli nói. “Tất cả Hoa hậu độc thân chiến thắng đều đã kết hôn sau đó. Lễ hội là một điềm may mắn và đó là mục đích của chúng tôi: giới thiệu những cô gái đang tìm chồng và đánh thức những chàng trai độc thân mạnh dạn hơn nữa”.

Sau khi Hoa hậu được chọn ra, nghi lễ rước sẽ bắt đầu qua những con hẻm rải sỏi tôn vinh thánh Nicholas – Ông già Noel (Santa Claus) – người bảo vệ “những cô gái quá lứa lỡ thì”. Truyền thuyết kể rằng xưa kia vị thánh bảo vệ ba chị em nọ khỏi cơn thịnh nộ của người cha tuyệt vọng, người buộc họ phải bán dâm để kiếm tiền và không thể kết hôn. Từ đó, các cô gái ế chồng luôn cầu xin ông già Noel ban tặng một vị hôn phu.

“Thật buồn cười khi tôi chiến thắng. Cả thị trấn đến trước ban công nhà tôi với kèn và trống để chúc mừng việc tôi là Hoa hậu độc thân. Tôi cảm thấy như một màn cầu hôn tập thể”, Oriana Pace - một cô gái từng thắng cuộc cho biết. “Tôi trở thành tâm điểm chú ý suốt cả năm đó và hiện đã ổn định gia đình với một chàng trai tốt”.

Lễ hội độc thân là một truyền thống cổ, được các nhà thờ tổ chức từ nhiều năm trước để ban cho các thiếu nữ khiếm tốn và tôn kính chúa món quà hấp dẫn. Sau đó, truyền thống này rơi vào lãng quên cho đến khi các nhà chức trách địa phương quyết định khôi phục lại bằng cách đầu tư tiền công vào phần của hồi môn cho các cô gái thằng cuộc.

Muôn vẻ cách dùng “của hồi môn” kiếm chồng

Tu sĩ tặng túi tiền xu cho các cô gái chưa chồng được chọn, những người cần nó như một nam châm thu hút người chồng tương lai xuất hiện. Oriana dùng số tiền thắng cuộc của cô để vui vẻ, đi đến các câu lạc bộ và nghỉ ở Tusinia. Đó cũng là cách để tìm kiếm bạn đời.

Phần quà hồi môn dành cho người thắng cuộc giúp họ tăng cơ hội tìm kiếm bạn đời.

Fabiana Grizzi, một cô gái thắng cuộc khác dùng tiền thưởng để tân trang tủ quần áo của mình. Đặc biệt, gia đình cô có truyền thống thắng cuộc trong lễ hội độc thân. Bà của cô đã giành danh hiệu này 70 năm trước nhưng lúc đó chưa có của hồi môn nên chẳng có chàng trai nào để ý đến bạn.

Cuộc sống hiện đại giúp phụ nữ xây dựng tương lai mà chẳng cần đàn ông. Nhưng trước đó, của hồi môn lại rất quan trọng. Không tiền, bạn sẽ không có chàng trai nào để ý.

Tuy có vài sự thay đổi nhưng những quy tắc thiêng liêng vẫn được giữ đến ngày nay. Cô gái tham gia phải là người dân trong thị trấn, ở độ tuổi từ 18 đến 30, độc thân và chưa có con. Trong quá khứ, họ cũng phải sống thanh khiết và trong trắng. Nhờ lễ hội tôn vinh phụ nữ độc thân, từ việc tưởng như đáng xấu hổ là không có chàng trai nào bên cạnh chuyển thành niềm tự hào. “Là một phụ nữ độc thân có thể rất tuyệt, chúng ta cần vượt qua những định kiến rằng độc thân có nghĩa là thất bại, xấu xí, cầu kỳ và không ai để ý. Chúng ta đều rất xinh đẹp”, Oriana nói.

