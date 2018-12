The Revenant - Canada/ Chile/ Argentina The Revenant mang về vinh quang cho nam diễn viên Leonardo DiCaprio sau nhiều năm chờ đợi ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim lấy bối cảnh đầu thế kỷ 19 ở miền Tây nước Mỹ, kể về hành trình trở về từ rừng sâu để trả thù của một thợ săn. Bộ phim được quay trong điều kiện khắc nghiệt, Leonardo DiCaprio ăn thịt sống và phải đóng phim ở điều kiện -30 độ C. Phong cảnh ngoạn ngục trong phim chủ yếu được quay ở Alberta, Canada và Tierra del Fuego ở Chile và Argentina.