Thái Lan Cảnh sát Bangkok đã ghi vé phạt cả 4 bồi bàn chỉ mặc đồ lót và tạp dề khi phục vụ khách tại một nhà hàng.

Mạng xã hội Thái Lan xôn xao vì một video đăng tải từ ngày 16/11, cho thấy 4 bồi bàn chỉ mặc quần lót và tạp dề.

Tới 22/11, video thu hút 19.000 lượt xem. Ảnh cắt từ video.

Những người mẫu tuổi từ 24 đến 34, được cho là nhận thù lao hơn 10.000 baht (7,6 triệu đồng) để phục vụ bữa tối trong sự kiện ngày 14/11 của một nhà hàng ở Bangkok. Họ dùng băng dính cố định tạp dề để tránh gặp sự cố về trang phục, nhưng vẫn không đủ che chắn. Thực khách phải đợi đến lượt được các bồi bàn sexy phục vụ đồ.

Người xem video đã báo cảnh sát về trường hợp của nhà hàng. Đại tá Alongkorn Sirisongkram, đại diện cảnh sát khu vực, cho biết: "Đây không phải trang phục thích hợp để mặc nơi công cộng". Họ đã phạt cả chủ nhà hàng và 4 người mẫu, mỗi người 2.000 baht (hơn 1,5 triệu đồng) vì trang phục phản cảm nơi công cộng. Dù những nữ bồi bàn không có mặt tại nhà hàng vào thời điểm cảnh sát điều tra, họ vẫn thừa nhận sai sót và chấp nhận nộp phạt.

Năm ngoái, một quán cà phê ở Thái Lan cũng khiến dư luận dậy sóng khi đăng quảng cáo với ảnh người mẫu ăn mặc thiếu vải khi phục vụ khách.

An An (Theo Asia One)