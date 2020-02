Mỹ Cứ ngỡ được tip 50 USD, nữ nhân viên phục vụ trong nhà hàng ở Massachusetts đã bất ngờ khi nhìn lại số tiền.

Jennifer Navaria là bồi bàn trong nhà hàng Sealass ở thị trấn Salisbury, Massachusetts. Vào tối đầu tháng 1, nơi cô làm việc đón nhóm 4 khách như bao người khác, Navaria phục vụ đồ ăn cho họ.

Khi cầm hóa đơn tính tiền, nữ bồi bàn nhìn thoáng qua về số tiền tip ghi trên giấy, nghĩ là 50 USD. Nhưng khi nhìn lại, cô bất ngờ vì mình nhận được số tiền tip quá lớn, 5.000 USD, gấp 31 lần số tiền bữa ăn của nhóm khách hôm đó. "Tôi dường như không thể tin vào mắt mình". Cô nói thêm, trước khi đưa hóa đơn, cô đã đứng trò chuyện với những thực khách này tại bàn.

Vị khách hào phóng đó là Ernie Boch Jr, một tỷ phú, chủ đại lý xe hơi địa phương. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, vị khách cho biết việc tip "khủng" được ông lấy từ cảm hứng "Thử thách tip 2020 vào năm mới" của Donnie Wahlberg, thành viên nhóm nhạc New Kids on the Block. Đầu năm, Wahlberg đã tip 2.020 USD cho một bồi bàn ở bang Illinois.

