An ninh sân bay là bộ phận góp phần quan trọng trong việc giúp hành khách có những chuyến bay an toàn. Dưới đây là chia sẻ của những người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc kiểm tra, soi chiếu hành lý của hành khách để tìm ra những vật nguy hiểm có thể gây đe dọa trên các chuyến bay, theo Mental Floss.

Nhân viên sân bay "ngại" nhất làm việc buổi sáng, vì các chuyến bay sớm hành khách thường rất khó tính, hay cáu gắt. Ảnh: Mental Floss.

Theo Jason Harrington, người đã có 6 năm làm việc tại sân bay O'Hare, Chicago, Mỹ, nhiều hành khách thường mang theo mèo khi đi du lịch. Với họ, mèo là một cơn ác mộng vì chúng thường không chịu chui ra khỏi lồng để họ có thể kiểm tra mọi thứ bên trong. Chúng thậm chí còn dùng móng vuốt để cào các nhân viên, và không chịu đến khi các nhân viên gọi. Việc đưa mèo qua cổng kiểm tra an ninh thường mất thời gian hơn. Trong khi đó, những con chó lại được đánh giá cao vì khả năng biết nghe lời.

Các nhân viên an ninh thường dùng các mật mã riêng để có thể thoải mái trò chuyện mà không làm mất lòng hành khách. "Mật mã để nói về những người phụ nữ xinh đẹp là phổ biến nhất", Harrington cho biết. Họ cũng hay dùng từ "hotel papa" để chỉ về những hành khách nóng tính. "May mắn là phần lớn du khách mà tôi từng gặp, đều rất dễ chịu", anh cho biết.

Bất kỳ hành khách nào đi qua cổng kiểm soát an ninh với kiểu tóc cầu kỳ, vấn cao kỹ càng đều được các nhân viên "chăm sóc đặc biệt". Thông thường, đó là những người trang điểm đẹp để đi đám cưới, nhưng cũng có người lợi dụng kiểu tóc để cất giấu vũ khí bên trong.

Khi đồ được đưa vào máy quét, nhiều nhân viên giám sát thường bị nhầm một gói phô mai với bom, vì rất khó phân biệt. Thịt cũng tương tự vì tất cả sản phẩm hữu cơ đều có màu cam trên màn hình, và giống với chất nổ.

Các nhân viên sân bay cũng kiểm tra kỹ họ tên trên cuống vé của hành khách, để phát hiện yếu tố bất thường. Ảnh: Axios.

Các nhân viên an ninh sân bay Mỹ cũng thường xuyên nhận các khiếu nại, chỉ trích từ hành khách. Do đó, nhiều người khá e ngại khi được hỏi "bạn làm việc ở đâu". Thông thường, họ nói dối là mình làm việc tại Bộ An ninh Nội địa. Harrington cho biết, nhiều đồng nghiệp cũng cùng suy nghĩ giống anh.

Tại Mỹ, các nhân viên an ninh sân bay thường không làm cùng một công việc. Có thể hôm nay họ đứng ở vị trí máy bay, lúc khác lại được cử đến bộ phận soát vé. Theo Tina, một nhân viên an ninh sân bay, công việc quay vòng này giúp các nhân viên tránh bị mắc lỗi.

Các sân bay khác nhau sẽ có các chính sách khác nhau, nhưng nhìn chung họ đều cố gắng phát hiện ra điều bất thường của hành khách. Với những nhân viên soát vé, họ sẽ tìm kiếm những điều nghi ngờ qua tên, họ của bạn trên cuống vé. Nếu có những trường hợp nghi ngờ, họ sẽ viết những ký hiệu lên cuống vé để bạn "được" kiểm tra kỹ càng hơn. Nhiều nhân viên cũng viết tên mình, hoặc mã số huy hiệu của mình lên máy bay như một ám hiệu.