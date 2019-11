Anh Tampon khổng lồ đặt giữa cốc nguyệt san, đồ lót bày trong tủ kính... là những gì du khách sẽ tìm thấy tại bảo tàng.

Không gian bên trong bảo tàng. Ảnh: AFP.

Bảo tàng âm đạo (Vagina Museum) mở cửa cuối tuần này nhờ một chiến dịch gây quỹ, với hơn 1.000 người quyên góp gần 50.000 bảng Anh, tương đương 1,5 tỷ đồng. Florence Schechter, giám đốc bảo tàng, nói rằng động lực của cô rất đơn giản: "Tôi phát hiện có một bảo tàng dương vật ở Iceland nhưng không có nơi nào như vậy liên quan đến phụ nữ, nên tôi quyết định mở ra một bảo tàng".

Florence khẳng định đây vẫn là một chủ đề nhạy cảm. Triển lãm đầu tiên của bảo tàng sẽ diễn ra đến cuối tháng 2/2020, với tên gọi Muff Busters: Vagina Myths và How To Fight Them. Triển lãm nghệ thuật này lý giải các quan niệm sai lầm về phụ khoa, bao gồm vệ sinh, cấu tạo, nguyện san, tình dục và tránh thai.

Chương trình cũng trích dẫn kết quả cuộc khảo sát của YouGov vào tháng 3. Sarah Creed, người quản lý triển lãm, nói: "Thực sự bất ngờ khi một nửa số người được khảo sát không biết âm đạo ở đâu, tôi nghĩ đó là điều mọi người đều biết. Một thống kê chỉ ra 20% phụ nữ trưởng thành nghĩ rằng họ phải tháo tampon (băng vệ sinh dạng ống) để tiểu tiện cũng khiến tôi choáng váng".

Creed tiết lộ đồ lót của cô được bày trong triển lãm. Khi triển lãm kết thúc, bảo tàng muốn tập trung vào lịch sử về kinh nguyệt và các vấn đề chính trị xã hội hiện tại.

Một khách tham quan bảo tàng. Nơi này còn trưng bày những sản phẩm chăm sóc phụ khoa phụ nữ không thực sự cần. Ảnh: Alecsandra Raluca Dragoi/AFP.

Bảo tàng còn tổ chức các sự kiện, buổi biểu diễn gồm cả hài kịch và một câu lạc bộ sách thảo luận về văn học nữ quyền. Khách tham quan sẽ được phát tờ rơi và thông tin về sức khỏe âm đạo. Nơi này còn có một cửa hàng bán mọi thứ từ bưu thiếp đến ly cốc in hình âm đạo...

Nằm trong chợ Camden Stables trên đường Chalk Farm, bảo tàng đón khách từ 10h đến 16h từ thứ 2 đến thứ 7, và 11-18h chủ nhật. Nơi này miễn phí tham quan, trừ những sự kiện và buổi biểu diễn.

An An (Theo Guardian)