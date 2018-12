Kỳ Co

Thuộc xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn 25 km về phía đông bắc, Kỳ Co có một mặt giáp biển, 3 mặt là đồi núi. Du khách tới Kỳ Co có thể chọn dịch vụ cano hoặc thuyền đi từ Eo Gió ra, trải nghiệm lênh đênh sóng nước và ngắm vẻ đẹp Nhơn Lý hùng vỹ. Nước biển ở Kỳ Co trong xanh, nhìn tận đáy, được ví như "Palawan của Việt Nam", vì thế mà du khách không thể bỏ qua hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô... Tour trọn gói đi Kỳ Co khoảng 350.000 đồng mỗi người. Ảnh: Tiến Hùng.