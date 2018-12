Quy Nhơn hiện có một resort 5 sao ở gần Eo Gió và 4 khách sạn - resort 4 sao, giá phòng dao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng một đêm cho 2 người. Đường Nguyễn Huệ, An Dương Vương… là nơi tập trung các khách sạn ở Quy Nhơn. Dịp lễ các resort, khách sạn thường xuyên rơi vào tình trạng cháy phòng, bạn nên đặt sớm.

Eo Gió – Kỳ Co

Do di chuyển nhiều, ngày đầu bạn chỉ nên khám phá các điểm quanh thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên gợi ý là Tháp Đôi - di tích Chăm cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, tại góc đường Trần Hưng Đạo. Giá vé 8.000 đồng mỗi người. Sau đó di chuyển khoảng 9 km ra khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa. Điểm nhấn ở đây là bãi tắm Hoàng hậu, với hàng nghìn viên đá tròn nhẵn như quả trứng. Vé tham quan 10.000 đồng.

Ngày 2: Bạn nên dành một ngày đi Eo Gió – Kỳ Co

Đây là điểm đến hot nhất hiện nay ở Quy Nhơn. Từ thành phố, bạn di chuyển theo hướng qua cầu Thị Nại, khoảng 22 km sẽ tới Eo Gió. Vé vào cửa là 25.000 đồng mỗi người. Điểm hấp dẫn nhất ở Eo Gió hiện là con đường đi bộ chạy dọc eo biển Nhơn Lý được ví với Jeju ở Hàn Quốc. Từ đây bạn thoả sức ngắm biển trời, những dãy núi hùng vĩ, sóng dập dồn dưới chân và bãi đá đủ hình thù phía cuối con đường. Ở đây sóng lớn nên hầu hết du khách thường chỉ chụp ảnh, còn di chuyển đến bãi ở Kỳ Co để tắm biển, lặn ngắm san hồ…

Từ Eo Gió bạn có thể mua tour trọn gói Kỳ Co, di chuyển bằng ca nô khoảng 30 phút, được thưởng thức hải sản do chính người dân chế biến, lặn ngắm san hô, giá khoảng 350.000 đồng mỗi người. Để tiết kiệm chi phí bạn có thể thuê ghe hoặc ca nô ra, giá 50.000 – 200.000 đồng mỗi người, tuỳ phương tiện và nhớ chuẩn bị đồ ăn mang theo. Tuy nhiên, hải sản ở đây rất tươi ngon, rất đáng để thử. Nước biển ở Kỳ Co trong xanh, nhìn tận đáy, được ví như "Palawan của Việt Nam". Giá vé tham quan là 30.000 đồng.