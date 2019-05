Với người nước ngoài, giao thông tại Hà Nội và TP HCM thoạt nhìn có vẻ điên rồ như nhau.

Keith Hancock, blogger của trang Inseasia, tiết lộ mình thường được người Việt Nam hỏi những điều khác biệt giữa Hà Nội và TP HCM trong thời gian sống tại dải đất hình chữ S. Dưới đây là những chia sẻ của Keith, bài viết phản ánh quan điểm cá nhân của blogger này.

"Tôi yêu cuộc sống tại TP HCM (trái) và hiểu rõ thành phố này hơn Hà Nội (phải), nhưng từng đến Hà Nội khá nhiều lần. Đây là nơi đầu tiên tôi đặt chân tới khi đến Việt Nam hơn một thập kỷ trước", Keith chia sẻ. Ảnh: festa-de-casamento.

Con người

Nhiều ý kiến cho rằng người Hà Nội thường "lạnh lùng" hơn người miền nam. Tôi nghĩ một khách du lịch thông thường sẽ cảm nhận rõ điều này. Người Sài Gòn đặc biệt niềm nở và hiếu khách.

Tuy nhiên, bạn bè đã hoặc đang sống tại thủ đô lại tiết lộ rằng một khi bạn thân thiết hơn với người Hà Nội, cách họ thể hiện sẽ khác. Thường những người ít nói sẽ trở thành bạn tốt thực sự khi chịu mở lòng. Dù chưa thể nghỉ lại dài ngày hơn mỗi khi đến Hà Nội, tôi luôn có những người bạn đáng tin. Và tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ rắc rối gì với người Việt ở bất cứ đâu.

Giao thông

Phần lớn người dân tại Hà Nội và TP HCM sử dụng xe máy. Đường phố trông có vẻ điên rồ nhưng thực ra, bạn có thể đi lại rất dễ dàng. Phần lớn người nước ngoài mới đến Việt Nam không bao giờ tưởng tượng có ngày mình sẽ ngồi lên xe máy, nhưng chỉ vài tuần sau họ có thể thuần thục lái quanh thành phố.

Xe buýt công cộng có giá vé rẻ, nhưng bạn phải đi thử mới biết liệu phương tiện này có hiệu quả với mình hay không.

Đường từ sân bay vào trung tâm Hà Nội dài hơn so với TP HCM, nhưng đều thuận tiện, chỉ cần một chuyến taxi. Nhưng bạn chỉ nên dùng taxi của những hãng xe uy tín để đảm bảo không mất tiền oan.

Giải trí

Với tôi, TP HCM có nhiều nơi vui chơi hơn Hà Nội, với vô số quán bar, nhà hàng, cà phê, hộp đêm, nhiều địa chỉ có thể hoạt động suốt đêm. Ngoài ra, những hoạt động thể thao hoặc thư giãn cũng rất đa dạng.

TP HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Cao Anh Tuấn.

Trong khi đó, Hà Nội về đêm mang vẻ trầm lắng và yên tĩnh hơn. Nổi tiếng với những hồ nước, Hà Nội có nhiều không gian đi bộ lý tưởng ngay trong thành phố hay những quán bar và cà phê thơ mộng nhìn ra hồ Tây.

Mua sắm

Hà Nội và TP HCM đem đến những trải nghiệm mua sắm ấn tượng cho khách du lịch, từ hàng hiệu cao cấp từ khắp nơi trên thế giới đến bình dân, hay đồ thủ công mỹ nghệ...

San sát trong phố cổ Hà Nội là những cửa hiệu bán đồ lưu niệm trong các căn nhà hàng trăm tuổi. Trong khi đó các địa chỉ mua sắm tại TP HCM mang dáng vẻ hiện đại hơn. Ngoài ra, những trung tâm thương mại mới mọc lên liên tục tại hai thành phố lớn này.

Ăn hàng

Ăn uống tại hai thành phố lớn của Việt Nam là trải nghiệm hấp dẫn, với những món ăn kết hợp cả ẩm thực địa phương và nước ngoài. Ẩm thực Việt Nam khác biệt theo vùng miền, ví dụ phở - vốn được coi là món ăn đất Bắc - lại có mặt khắp nơi. Ẩm thực đường phố đa dạng với hàng nghìn quán BBQ vỉa hè, nơi thực khách có thể tự nướng thịt hay rau củ sống trên than hồng hoặc đĩa nóng trên bàn ăn.

Những quán nướng vỉa hè luôn là địa chỉ yêu thích của thực khách Hà Nội khi trời mát mẻ. Ảnh: Almost Landing.

Khám phá

Trong những nơi tôi từng ghé thăm tại Đông Nam Á, Hà Nội và TP HCM là hai thành phố đem đến những trải nghiệm đáng nhớ nhất cho du khách.

Hà Nội là trung tâm kết nối những điểm đến đẹp, từ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình), đến Sa Pa (Lào Cai)... Vịnh Hạ Long vốn là di sản do UNESCO công nhận và được bình chọn là một trong 10 kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ nhất thế giới. Trong khi đó Tràng An được gọi là Hạ Long trên cạn, còn Sa Pa nổi tiếng với những cung đường leo núi, đi bộ và nhiều hoạt động ngoài trời giữa núi rừng Tây Bắc.

Nếu đến miền Nam, từ TP HCM bạn có thể tới vùng sông nước Mekong, Mũi Né... Không có nơi nào khác ở Việt Nam khiến tôi mê đắm như vùng đồng bằng sông Mekong, tôi thậm chí còn không thể đếm hết những lần ghé thăm miền đất này.



Theo Inseasia