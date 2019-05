Tour du lịch hấp dẫn

Hiện khách du lịch tại Azerbaijan chủ yếu đến từ những quốc gia láng giềng như Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Arab và một số từ châu Âu. Chính phủ Azerbaijan mong muốn đón thêm khách từ các nước châu Á, gồm cả Việt Nam, do đó có nhiều chương trình xúc tiến quan hệ hợp tác giữa các công ty lữ hành giữa hai nước.

​Ông Anar Amanov, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, nhận định du khách Việt hiện nay có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn khi đi theo tour của một số đơn vị như Vietravel, HanoiRedtours, Hoàng Việt Travel, Phòng vé Thuận An... với đường bay giá cả hợp lý do Qatar Airways cung cấp.



"Tôi sốc khi biết giá các khách sạn ở Baku dành cho khách Việt, ngay cả tôi cũng không thể đặt phòng với giá đó. Các công ty Azerbaijan rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, do đó họ cung cấp phòng khách sạn tốt với giá rất rẻ để thu hút du khách", Ông Amanov tiết lộ. Ảnh: Camel KW/Flickr.