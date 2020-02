Tác phẩm Eye of the Tornado (Mắt bão) giành giải ba hạng mục Góc rộng. Nhiếp ảnh gia Adam Martin kể lại: "Tôi đã mơ về cơn lốc xoáy ở biển Cabo Pulmo (Mexico) từ vài năm trước. Vào ngày lặn thứ hai khi ở đây, tôi đã gặp may mắn. Ban đầu, đàn cá tụ lại cùng nhau che khuất mặt trời rồi "chảy" từ mặt nước xuống đáy đại dương, biến thành cơn lốc xoay quanh người hướng dẫn lặn của tôi".