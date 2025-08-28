Du lịch y tế Việt Nam nhiều tiềm năng đạt doanh thu 4 tỷ USD

Nếu được đầu tư bài bản và có sự phối hợp liên ngành, du lịch y tế Việt Nam hoàn toàn có thể đạt doanh thu 4 tỷ USD vào năm 2033.

Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại Hội nghị toàn quốc về du lịch y tế gắn với phát triển bền vững do Bộ Y tế và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/8. GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, khẳng định du lịch y tế có thể mang lại lợi ích kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia. Thực tế báo cáo ghi nhận trong năm 2024, quy mô thị trường du lịch y tế của Việt Nam đã đạt 700 triệu USD, dự báo đạt 4 tỷ USD năm 2033.

"Du lịch y tế Việt Nam có thể trở thành lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ tại chỗ đầy tiềm năng đồng thời đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế", PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói. Theo đó, Việt Nam có nhiều lợi thế về chi phí, chuyên môn, con người thân thiện, ẩm thực đặc sắc và khí hậu thuận lợi. Nhiều bệnh viện đã đạt các chứng nhận quốc tế trong lĩnh vực điều trị chuyên sâu, giúp Việt Nam dần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch y tế khu vực.

"Hiệu quả điều trị cao là lợi thế của y tế Việt Nam để nhiều khách quốc tế đến lần đầu và tiếp tục quay lại hoặc giới thiệu bạn bè, người thân sử dụng dịch vụ", PGS Bính nói thêm.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong bối cảnh dịch vụ y tế ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh quốc gia, Việt Nam bước đầu định hình chiến lược phát triển trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực, với trụ cột là kết hợp giữa dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý và hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng đa dạng. Chiến lược này không chỉ tập trung vào việc thu hút khách quốc tế đến điều trị, mà còn mở rộng ra các lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hồi phục chức năng, trị liệu đông - tây y kết hợp, và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề hiện tại là sự thiếu đồng bộ trong kết nối các yếu tố liên quan đến du lịch y tế. Do đó, cần sớm có khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi người bệnh quốc tế và nhân viên y tế, cùng với việc thiết lập visa y tế chuyên biệt tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến Việt Nam điều trị. Bên cạnh đó, cần có cơ chế tiếp nhận bảo hiểm y tế quốc tế tại các cơ sở y tế trong nước, cho phép thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân. Tiêu chuẩn về nhân lực, thiết bị y tế và tiện ích đi kèm cũng nên được thống nhất theo quy chuẩn chung để xây dựng chuỗi dịch vụ du lịch y tế đồng bộ, nâng cao trải nghiệm cho bệnh nhân quốc tế.

Theo các chuyên gia, hai khối tư nhân và công lập cần đồng hành trong phát triển du lịch y tế. Sự phối hợp công - tư dựa trên thế mạnh riêng của từng hệ thống như đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, mô hình bệnh viện khách sạn hiện đại, thiết bị tiên tiến, góp phần phát triển du lịch y tế của nước nhà đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng.

Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều di sản thiên nhiên, văn hóa được thế giới công nhận, theo đại diện Cục Du lịch. Liên kết đồng bộ giữa các đơn vị lữ hành và bệnh viện còn thúc đẩy xây dựng quy trình chăm sóc trọn gói, nâng cao năng lực cạnh tranh chung cho ngành du lịch y tế. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh y tế Việt Nam ra quốc tế giúp nâng cao hiệu quả thu hút khách. Chiến dịch quảng bá hình ảnh y tế Việt Nam ra quốc tế như cách Hàn Quốc làm với thẩm mỹ, Thái Lan với tim mạch sẽ nâng cao hiệu quả nhiều lần.

Để thu hút nhiều người bệnh quốc tế, nhiều bệnh viện trong nước cũng đã đẩy mạnh xây dựng hình ảnh thương hiệu và nâng cao hiệu quả điều trị. PGS Bính đơn cử Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư hệ thống robot phẫu thuật tích hợp AI tiên tiến ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp nhưng chi phí chỉ bằng 1/10 đến 1/40 so với các nước phát triển. Ở lĩnh vực hiếm muộn, tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình tại IVF Tâm Anh đạt gần 79%, tương đương các trung tâm top đầu thế giới, nhưng chi phí chỉ bằng 1/4 đến 1/6 so với các nước như Mỹ, Australia.

Với tốc độ tăng trưởng trung bình 18%/năm, cùng sự hội tụ của các yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", các chuyên gia đánh giá Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch y tế như một ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong thập kỷ tới, Việt Nam kỳ vọng trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe uy tín tại châu Á. Khi ấy, Việt Nam không chỉ được nhắc đến như quốc gia xuất khẩu chủ lực các mặt hàng như dệt may, giày dép, gỗ, cà phê, gạo, hạt điều, thủy sản, rau quả hay cao su mà còn là nơi xuất khẩu y tế tại chỗ.

Bảo Anh