Du lịch y tế Việt Nam dự báo cán mốc 4 tỷ USD

Quy mô thị trường du lịch y tế của Việt Nam đã đạt 700 triệu USD trong năm 2024, dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033.

Số liệu được công bố tại hội nghị toàn quốc về du lịch y tế gắn với phát triển bền vững do Bộ Y tế và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/8.

Theo GS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, du lịch y tế là xu thế phát triển mạnh mẽ, kết hợp dịch vụ y tế chất lượng cao và trải nghiệm du lịch, mang lại lợi ích kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia.

Theo báo cáo quốc tế, thị trường du lịch y tế toàn cầu năm 2024 đạt 100 tỷ USD, với mức tăng trưởng hằng năm từ 15 đến 25%. Tại Việt Nam, quy mô thị trường đã đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2024 và dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm.

GS TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Tư Huynh

"Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch y tế thế giới", ông Thuấn nhận định. Lợi thế lớn nhất là chi phí cạnh tranh cùng chất lượng chuyên môn được khẳng định. Nhiều kỹ thuật y học phức tạp như can thiệp tim mạch, ghép tạng, hỗ trợ sinh sản (IVF), nha khoa thẩm mỹ tại Việt Nam có chi phí thấp hơn nhiều so với khu vực và quốc tế.

Bên cạnh y học hiện đại, nền y học cổ truyền với các phương pháp trị liệu, nghỉ dưỡng cũng là một thế mạnh. Du khách có thể kết hợp điều trị công nghệ cao tại các thành phố lớn, sau đó nghỉ dưỡng tại các khu du lịch ven biển hoặc vùng cao nguyên.

Còn theo đại diện Cục Du lịch, Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều di sản thiên nhiên, văn hóa được thế giới công nhận như Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, các bãi biển Đà Nẵng, Nha Trang, các di tích lịch sử tại Hà Nội, Huế... Các yếu tố chính trị – xã hội ổn định, khả năng tổ chức sự kiện quốc tế lớn như APEC, ASEM là lợi thế trong việc kết hợp du lịch với nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, ngành du lịch y tế Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức. Cả nước có rất ít bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng cấp quốc tế (như JCI), gây khó khăn trong việc thu hút khách hàng cao cấp. Một số quy định về liên doanh, liên kết và cơ chế tài chính còn bất cập, chưa cho phép bệnh viện công lập có đủ động lực phát triển dịch vụ chất lượng cao.

Thực trạng này dẫn đến việc khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài khám chữa bệnh mỗi năm, gây "chảy máu ngoại tệ" và ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống y tế trong nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng cần nhìn vào mô hình thành công của các quốc gia lân cận. Thái Lan thu về 600-700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư.

Để khắc phục các điểm nghẽn, "Đề án Phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao và thúc đẩy du lịch y tế giai đoạn 2025 - 2030" đang được xây dựng. Theo các chuyên gia, việc sớm triển khai đồng bộ các chính sách trong đề án sẽ tạo động lực cho các bệnh viện, giúp giữ chân bệnh nhân trong nước và thu hút du khách quốc tế.

Du khách nước ngoài dạo bộ dọc trên bờ biển làng Mũi Né. Ảnh: Tư Huynh

Du lịch y tế là hình thức một người rời quốc gia cư trú đến nước khác để sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thường kết hợp nghỉ dưỡng.

"Hệ thống bệnh viện ngày càng hiện đại, cùng cảnh quan thiên nhiên ưu đãi và con người thân thiện là những lợi thế khác biệt của du lịch y tế Việt Nam", Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhận định.

Tư Huynh