Du lịch Việt Nam 'tăng trưởng mạnh nhất thế giới'

Cùng với Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia có lượng khách tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm nay, theo UN Tourism.

Lượng khách đi du lịch toàn cầu trong 6 tháng đầu năm tăng 5% so với cùng kỳ 2024 và cao hơn gần 4% so với mức trước đại dịch, theo báo cáo ngày 9/9 của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism). Gần 690 triệu lượt khách quốc tế đã di chuyển khắp thế giới từ tháng 1 đến 6, nhiều hơn 33 triệu lượt so với cùng kỳ 2024.

Một số điểm đến ghi nhận mức tăng mạnh nhất gồm Nhật Bản và Việt Nam, tăng 21%, tiếp đến là Morocco tăng 19%, Hàn Quốc tăng 15%, Malaysia và Indonesia cùng tăng 9%.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 11 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ 2024 và gấp 1,3 lần so với cùng kỳ 2019. Theo các chuyên gia, du lịch Việt phục hồi và cao hơn mức trước dịch là nhờ các chính sách nới lỏng visa, xúc tiến quảng bá và mở thêm các đường bay mới đến các điểm nóng du lịch như Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Du khách Mỹ tham quan ở Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trong các châu lục, châu Phi ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Bắc Phi tăng cao nhất, với 14%. Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng 11%, tương đương phục hồi ở mức 92% so với trước dịch. Đông Bắc Á tăng 20% so với 2024 nhưng vẫn thấp hơn 8% so với hồi trước dịch. Khu vực Trung Đông giảm 4% so với cùng kỳ, nhưng vẫn cao hơn 29% so với trước dịch, dẫn đầu thế giới về mức phục hồi so với trước dịch.

Châu Âu đón gần 340 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4% so với năm ngoái và 7% so với 2019. Trung - Đông Âu là khu vực tăng mạnh nhất với 9% nhưng vẫn thấp hơn con số 11% của năm 2019. Ngành du lịch Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp là những nước tăng trưởng mạnh nhất, 5-7%.

Châu Mỹ tăng 3% nhưng số lượng khách tăng không phân bổ đồng đều mà chủ yếu tập trung ở khu vực Nam Mỹ với 14%. Bắc Mỹ có lượng khách không thay đổi.

Tổng thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili cho biết trước những thách thức toàn cầu, ngành du lịch quốc tế vẫn trên đà tăng trưởng cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Sáu tháng đầu năm, ngành du lịch đã chứng kiến sự gia tăng về lượng khách và doanh thu tại phần lớn điểm đến trên thế giới, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương. Tuy nhiên, điều này tiếp tục đặt ra trách nhiệm cao hơn cho các nước trong đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện.

Về vận tải hàng không, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết lưu lượng và công suất quốc tế 6 tháng đầu năm tăng 7% so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú toàn cầu đạt 69% vào tháng 6, gần bằng mức 70% của cùng kỳ 2024.

Doanh thu du lịch quốc tế cũng tăng mạnh. Nhật Bản ghi nhận mức tăng 18% tính đến tháng 6, Anh tăng 13% (tính đến tháng 3), Pháp tăng 9%, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng 8%. Chi tiêu du lịch nước ngoài của Trung Quốc tăng 16% (tính đến tháng 3), tiếp đến là Tây Ban Nha, Anh, Singapore với mức tăng 10-15%.

Tuy nhiên, chi phí vận tải và lưu trú cao cùng các yếu tố kinh tế khác tiếp tục là thách thức lớn cho ngành. Lạm phát du lịch được dự báo giảm từ 8% năm 2024 xuống 6,8% năm 2025 nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch (3,1%). Ngoài ra, bất ổn kinh tế - địa chính trị, thuế quan thương mại tăng cũng ảnh hưởng đến du lịch.

Khảo sát của UN Tourism cũng cho thấy chỉ số niềm tin của người dân thế giới trong việc đi du lịch tăng nhẹ cho giai đoạn tháng 9-12. Trên thang 0-200, mức điểm được chấm là 120, cao hơn mức 114 của giai đoạn tháng 5-8. Gần 50% chuyên gia tham gia khảo sát dự báo triển vọng tích cực, trong khi 16% dự đoán tình hình du lịch thế giới sẽ xấu đi.

Bất chấp bất ổn toàn cầu, UN Tourism vẫn giữ nguyên dự báo lượng khách quốc tế năm 2025 tăng 3-5%.

Anh Minh (Theo UN Tourism)